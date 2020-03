Calciomercato Roma, l’Arsenal fa sul serio per Smalling

La Roma pensa al riscatto di Smalling, ma le richieste del Manchester United sono molto elevate. Nel frattempo spunta l’ostacolo Arsenal.

Arrivato in estate in prestito dal Manchester United, Chris Smalling si è rivelato un elemento fondamentale per la retroguardia della Roma. Il centrale inglese, complici prestazioni decisamente positive (soprattutto nella prima parte del campionato), è diventato un punto fermo per il tecnico Fonseca e per la squadra.

Calciomercato Roma, che richiesta per Smalling

Le convincenti prestazioni del centrale classe 1989 hanno convinto la Roma a puntare su di lui e il club giallorosso è da tempo al lavoro per cercare di riscattare il cartellino del difensore. Smalling, dal canto suo, sarebbe felice di restare nella capitale e di proseguire la propria avventura in giallorosso. Gli ostacoli però non mancano.

In primis l’elevata richiesta del Manchester United. I ‘Red Devils’ sono passati dal chiedere 20 milioni di euro ad aumentare il prezzo in maniera considerevole. Ora il club inglese ne vorrebbe incassare almeno 29 dalla cessione del difensore, che tra l’altro potrebbe rientrare nel giro della nazionale vista la recente riapertura del ct Gareth Southgate.

Calciomercato Roma, l’Arsenal lancia la sfida

Da sempre in cerca di rinforzi per quanto riguarda il reparto difensivo, pronto a lanciare la sfida alla Roma c’è l’Arsenal. I ‘Gunners’ sono a caccia di un centrale difensivo e avrebbero individuato in Smalling l’uomo giusto in cui investire. Il prezzo di 29 milioni di euro non sembra spaventare i londinesi, come riferisce il ‘Daily Star’, che sottolinea come la dirigenza stia seriamente pensando di formulare un’offerta per riportare in patria Smalling.

Oltre all’Arsenal, riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, ci sono in corsa per il difensore anche Tottenham ed Everton. La Roma, dunque è avvisata.

