Clamorosa ipotesi di mercato che vede l’addio del difensore bianconero e l’arrivo di un campione del mondo francese: triangolo Juventus, Liverpool e Real

La scorsa estate l’acquisto più oneroso della Juventus fu Matthijs de Ligt, difensore centrale prelevato dall’Ajax per ben 75 milioni di euro. L’ambientazione del calciatore olandese in bianconero è stata complicata ed il suo rendimento fino ad ora è stato sicuramente sotto le aspettative. Dopo un anno potrebbe già concludersi la sua esperienza juventina. Possibile triangolo di difensori tra Juventus, Liverpool e Real Madrid che infuocherebbe il mercato estivo.

Potrebbe interessarti anche >>> Juventus, emergenza Coronavirus | Decisione drastica di Bernardeschi

Potrebbe interessarti anche >>> Emergenza Coronavirus, tutta italia zona rossa | Scarica QUI il modulo per spostarsi

Potrebbe interessarti anche >>> Emergenza Coronavirus, un interista in quarantena in Nazionale

Calciomercato Juventus, triangolo con Liverpool e Real per il post de Ligt: arriva il francese

La prima stagione di Matthijs de Ligt alla Juventus potrebbe essere anche l’ultima. Il rendimento dell’olandese non convincerebbe la società, che sarebbe pronta ad un triangolo di scambi con Liverpool e Real Madrid. Sul giovane difensore olandese sembrerebbero esserci gli occhi dei ‘reds’, che osservano il difensore per far fronte ad una possibile partenza del pilastro della difesa, Virgil Van Dijk. La destinazione per il difensore pagato dalla società inglese 85 milioni di euro, sarebbe il Real Madrid di Zinedine Zidane, che sarebbe disposto a mettere sul piatto intorno ai 100 milioni di euro. Anche la società juventina però dovrà cercare il sostituto di de Ligt in caso di addio del giocatore, quindi i bianconeri avrebbero puntato Raphael Varane.

Il difensore campione del mondo con la Francia nel 2018, in caso di arrivo di Van Dijk potrebbe lasciare i ‘blancos‘. Al momento il francese sarebbe valutato circa 80 milioni, che la società juventina potrebbe investire con la cessione di de Ligt. Un valzer di difensori che potrebbe quindi accendere la prossima sessione di mercato.

Potrebbe interessarti anche >>> Inter-Getafe, gara a rischio | L’annuncio del presidente Torres