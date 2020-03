A causa dell’emergenza coronavirus, il Governo italiano ha disposto la zona rossa per l’intero Paese con un decreto in vigore a partire da oggi. “Non ci sarà più la zona 1 e 2 della penisola – ha detto ieri sera in conferenza stampa il Premier Giuseppe Conte – Ci sarà l’Italia zona protetta. Saranno da evitare su tutto il territorio gli spotamenti a meno che non siano motivati per comprovate ragioni di lavoro, casi di necessità o motivi di salute. Aggiungiamo anche un divieto di assembramenti all’aperto in locali aperti al pubblico. Abbiamo una grande responsabilità. La decisione giusta oggi è di restare a casa. L’Italia è nelle nostre mani e ognuno deve fare la propria parte”.

In basso è possibile scaricare il modulo, la cosiddetta ‘Autocertificazione‘, che consente di spostarsi in tutta Italia. Naturalmente bisognerà dimostrare che ci si muove per motivi di lavoro oppure per gravi esigenze sanitarie o familiari.

SCARICA IL MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE