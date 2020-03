Calciomercato Juventus, possibile doppia beffa per i bianconeri: può sfumare l’arrivo di Zidane e non solo nella prossima stagione

Il calcio è fermo per l’emergenza coronavirus, non solo in Italia ma ormai un po’ dappertutto. Prima di tornare a giocare passerà un po’ di tempo, ma l’attività delle società non si ferma. Dirigenze al lavoro per pianificare le strategie per la prossima stagione. In particolare la Juventus riflette su movimenti importanti ad ampio raggio, con il CFO Paratici impegnato su più fronti. Ma arrivano brutte notizie per i bianconeri, che potrebbero dover rinunciare a due degli obiettivi più ambiti.

Calciomercato Juventus, addio Pogba: e Zidane…

Dall’Inghilterra, infatti, arrivano indiscrezioni su un possibile rinnovo a sorpresa di Pogba con il Manchester United. Ne è sicuro il ‘Daily Mail’, che riferisce come il francese abbia aperto al prolungamento dell’attuale contratto in scadenza 2021. Il quotidiano britannico sostiene che un tale repentino cambio di fronte nasconda la garanzia, fornita dai Red Devils al giocatore, di un rilancio del progetto, sotto forma di un nuovo allenatore nella prossima stagione.

Gli indizi sembrerebbero portare a Zinedine Zidane. Il francese potrebbe non essere riconfermato al Real Madrid dopo gli ultimi risultati deludenti e la candidatura di Pochettino per la panchina dei Blancos avanza. I contatti tra Zizou e lo United ci sarebbero già stati e del resto tra lui e Pogba c’è sempre stata grande stima. La Juventus sogna ancora di riportare i due grandi ex a Torino, ma il rischio che ciò possa non avvenire adesso appare piuttosto concreto.

