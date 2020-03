Bloccata la trattativa per Rangnick, si pensa nuovamente a Spalletti in casa Milan. Il tecnico toscano potrebbe chiedere l’acquisto di Bernardeschi dalla Juventus, che in cambio punterebbe al cartellino di Theo Hernandez

Brusca frenata per l’arrivo di Rangnick sulla panchina del Milan per la prossima stagione. Il tedesco è in cima ai desideri di Gazidis per il nuovo ciclo rossonero, con l’Ad che ha preso pieni poteri in seno alla dirigenza dopo il burrascoso addio di Boban e un Maldini pronto anche lui ad uscire di scena. Rangnick, pur lusingato dell’interesse e della stima del ‘Diavolo’, avrebbe delle perplessità sul progetto Elliott e sulla disponibilità economica ridotta per operare sul mercato.

Un progetto, fondato principalmente sui giovani e la linea verde, che non convincerebbe del tutto l’attuale Head of sport and development soccer del gruppo Red Bull. Tentennamento che potrebbe favorire la permanenza di Pioli alla guida dei rossoneri, senza tralasciare ulteriori piste per la guida tecnica. Una di queste potrebbe suggerire la candidatura di Luciano Spalletti, già in orbita milanista al momento dell’esonero di Giampaolo lo scorso autunno.

Milan, c’è Bernardeschi con Spalletti: la Juve chiede Theo Hernandez

L’ex Inter è un profilo stimato all’interno del gruppo Elliott, anche se ci sarà da risolvere eventualmente il contenzioso con il club di Suning, a cui il mister di Certaldo è ancora legato fino al giugno 2021. Un possibile arrivo di Spalletti sulla panchina della società di Via Aldo Rossi potrebbe suggerire diversi obiettivi di mercato, tra cui spiccherebbe Federico Bernardeschi. Il fantasista è fortemente in bilico alla Juventus e finora non è riuscito a fare il salto di qualità alla corte di Sarri.

L’ex Fiorentina già nella finestra di dicembre è stato al centro dei desideri del Milan, senza dimenticare la trattativa con il Barcellona – poi saltata – per uno scambio con Rakitic. Anche i rossoneri avevano provato ad inserire Paqueta nell’operazione, senza trovare però l’accordo con la Juve. L’intesa potrebbe però arrivare se il Milan fosse favorevole a mettere sul piatto il cartellino di Theo Hernandez. Il laterale goleador piace e non poco a Paratici, che a differenza di Paqueta stavolta darebbe il via libera ad uno scambio con Bernardeschi. Entrambi i giocatori hanno una valutazione intorno ai 40 milioni di euro, con Spalletti – estimatore di Bernardeschi – che potrebbe avere una voce influente sull’affare in caso di arrivo sulla panchina milanista al posto di Pioli.

