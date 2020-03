Sembrerebbe essere sempre più vicino l’addio del calciatore del Milan: dopo il ritorno a gennaio l’attaccante potrebbe partire in estate

Il Milan inizia a pensare a quali saranno i giocatori fondamentali per la prossima stagione e quali invece potranno partire. Dopo l’addio di Zvonimir Boban, ex Chief Football Officer dei rossoneri, potrebbe arrivare anche l’addio di Zlatan Ibrahimovic. Dopo il ritorno a gennaio, accolto con grande entusiasmo dal mondo milanista, potrebbe arrivare la partenza dopo solo sei mesi. I motivi del suo addio riguardano anche la situazione societaria.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic vicino all’addio: le possibili destinazioni

Dopo il grande entusiasmo che ha pervaso l’universo milanista per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero, in estate potrebbe arrivare la delusione. Infatti il rinnovo del calciatore svedese con il Milan sarebbe sempre più lontano. Il numero ventuno rossonero, avrebbe seri dubbi sul progetto milanista, vista anche l’attuale situazione societaria che ha portato all’addio di Zvonimir Boban e che sembrerebbe in un momento di rivoluzione. In caso di addio del fenomeno svedese da Milano, tra le varie opzioni per il suo futuro ci sarebbe anche il Napoli. Infatti la squadra di Gattuso potrebbe offrire all’attaccante un anno di contratto con i partenopei.

Le sensazioni, al momento, portano a pensare che il futuro dello svedese sarà lontano da Milano e che la squadra napoletana possa essere un opzione. Ma non è da escludere un eventuale colpo di scena, in cui Ibrahimovic potrebbe anche appendere gli scarpini al chiodo dopo il ritorno in rossonero.

