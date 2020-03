La Juventus avrebbe scelto il partner d’attacco di Cristiano Ronaldo in vista della prossima stagione: un top player micidiale in area di rigore

La Juventus avrebbe chiuso già il primo colpo per il reparto offensivo. Con la sospensione momentanea dei campionati, il club bianconero sarebbe sempre molto attivo sul fronte mercato.

Calciomercato Juventus, Icardi è la prima scelta

Mauro Icardi è la prima scelta della Juventus per schierarlo in attacco al fianco di Cristiano Ronaldo in vista della prossima stagione. L’attaccante dell’Inter, attualmente in prestito dal PSG, starebbe negoziando da mesi il suo trasferimento a Torino e sarebbe arrivato il suo ok per l’operazione. Il club bianconero verserà nelle casse dei nerazzurri 65 milioni di euro: l’annuncio dovrebbe arrivare nella prima settimana di luglio.

Dopo una buona prima parte di stagione con il PSG, Tuchel non l’ha schierato più titolare al centro del suo attacco e così non arriverà il riscatto da parte del club francese. Con l’addio di Higuain, pronto anche a tornare in Argentina, Icardi sarebbe la spalla di CR7.

