Tentazione Ibrahimovic per il Napoli. Milik e Llorente in partenza: doppia occasione per l’Inter

Il Milan cambierà nuovamente pelle la prossima stagione. Pieni poteri all’Ad Gazidis dopo il licenziamento di Boban, con Maldini destinato pure a salutare il ‘Diavolo’. E’ appesa ad un filo la permanenza di Pioli, anche se difficilmente il tecnico riuscirà a conservare il posto in panchina. L’ombra di Rangnick aleggia ormai da tempo sul mister di Parma, con il tedesco in prima linea nei pensieri Elliott e di Gazidis per il nuovo progetto milanista.

Scenario che mette a rischio la conferma di tanti big della rosa rossonera, ad iniziare da Zlatan Ibrahimovic. Il fuoriclasse svedese nutre delle perplessità sul futuro e la competitività della squadra e potrebbe rifiutare la proposta di rinnovo, visto il contratto in scadenza il 30 giugno dopo il ritorno a Milanello dello scorso gennaio. Ibra si starebbe già guardando attorno, con il potente agente Mino Raiola attivissimo per trovargli una nuova sistemazione in caso di addio al ‘Diavolo’.

Calciomercato Inter, Milik e Llorente per l’attacco: l’assist di Ibrahimovic

Un’ipotesi suggestiva per Ibrahimovic potrebbe essere il Napoli, dove Gennaro Gattuso farebbe carte false per averlo nel proprio scacchiere tattico. La stima di ‘Ringhio’ per l’ex compagno di squadra è risaputa e l’allenatore calabrese avrebbe messo il nome del centravanti classe ’81 in cima alla lista della spesa da consegnare al patron De Laurentiis. Un eventuale sbarco di Ibrahimovic al ‘San Paolo’ porterebbe anche degli scossoni in seno al reparto offensivo del Napoli.

Con la conferma di Mertens, lanciato verso il rinnovo per altre due stagioni, Milik e Llorente sono destinati a salutare la compagnia e a cambiare maglia. Entrambi in scadenza nel 2021, sia il polacco che l’ex Tottenham non rientrerebbero nei programmi di Gattuso. Un’occasione che potrebbe cogliere al balzo l’Inter, a caccia di rinforzi in attacco a maggior ragione con la possibile partenza, destinazione Barcellona, di Lautaro Martinez. Milik rappresenterebbe ovviamente una spesa più esosa per Marotta (De Laurentiis lo valuta intorno ai 40 milioni), mentre Llorente si libererebbe per una manciata di milioni e fungerebbe da attaccante di complemento per Conte. L”assist’ di Ibra potrebbe risultare prezioso per l’Inter…

G.M.