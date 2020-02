Le ultime di calciomercato Juventus si focalizzano sul rinnovo di capitan Chiellini e il suo possibile grande erede al centro della difesa bianconera.

Giorgio Chiellini torna al centro dell’universo bianconero. Dopo il ritorno in campo domenica scorsa contro il Brescia, a cinque mesi dall’operazione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro, il capitano della squadra di mister Sarri ha raggiunto pure un accordo con la Juventus per il rinnovo del contratto in scadenza al termine di questa stagione. Manca dunque solo l’ufficialità, prevista entro la fine di marzo, del suo prolungamento per un’altra stagione, vale a dire fino al giugno 2021.

Calciomercato Juventus, Chiellini a vita: intanto si cerca l’erede

Si prospetta una permanenza ‘a vita’ di Chiellini nel club della famiglia Agnelli. Già perché sarebbe stato praticamente già definito il suo ingresso nei quadri dirigenziali della società bianconera una volta appesi gli scarpini al chiodo. Il suo ritiro dal calcio giocato potrebbe avvenire proprio al termine della stagione 2020/2021, alla soglia quindi dei 37 anni.

Il classe ’84 di Pisa è a Torino dall’estate 2005, quando l’allora Dg juventino Luciano Moggi riuscì a strapparlo alla Roma attraverso il Livorno, che lo riscattò per circa 3 milioni avendo già un’intesa per la successiva cessione del giocatore alla ‘Vecchia Signora’. Tornando al presente, anzi passando al futuro dato che Paratici e Nedved – considerata l’età – sono certamente alla ricerca di un degno erede. A tal proposito possiamo dire che era ed è forse tutt’ora Koulibaly il desiderio numero uno della dirigenza nonché di Sarri per il quale il senegalese è molto più di un cosiddetto ‘pupillo’.

Il 28enne sta vivendo una stagione a dir poco travagliata causa infortuni e oggi è un obiettivo senz’altro meno impossibile rispetto a un’estate fa dato che il Napoli ha in mente di attuare una rivoluzione nella prossima estate dando via qualche big. Rivoluzione già cominciata anche in difesa, vedi l’acquisto in ottica giugno di Rrahmani dal Verona e la volontà di mettere le mani anche sul compagno di reparto Kumbulla.

Il suo agente Ramadani è in eccellenti rapporti con entrambe le società e dunque potrebbe ‘mediare’ in una trattativa complessa ma non impossibile. L’operazione potrebbe andare in porto sugli 80 milioni di euro, cifra a cui la Juve può avvicinarsi con qualche partenza illustre, da quella di Rabiot e Ramsey fino a quella di Alex Sandro.

