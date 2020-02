Calciomercato Juventus, bianconeri alle prese con un importante rinnovo di contratto: un big vuole continuare con i campioni d’Italia

E’ una fase della stagione cruciale per la Juventus, ancora in corsa per tutti gli obiettivi e decisa ad arrivare fino in fondo. I bianconeri, di nuovo in vetta al campionato da soli, vogliono il nono scudetto consecutivo, raggiungere finalmente le fasi finali in Champions League, puntando a una vittoria che manca da troppo tempo, e arrivare anche in finale di Coppa Italia. Numerose le gare ravvicinate cui i campioni d’Italia saranno sottoposti e tutte fondamentali, la squadra di Sarri auspica una crescita rispetto all’ultimo periodo non brillantissimo. Allo stesso tempo, la Juve è sì concentrata sul presente ma pensa anche al futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta Pogba: c’è l’offerta

Calciomercato Juventus, futuro Chiellini: ecco la data dell’annuncio

Il CFO Paratici, nel prossimo mercato, sarà sicuramente impegnato a mettere a segno acquisti importanti, per rafforzare sempre di più la rosa. Ma nel frattempo, c’è anche da blindare le colonne portanti della squadra. Tra queste, Giorgio Chiellini, rientrato dal lungo infortunio domenica scorsa contro il Brescia e pronto a essere protagonista nella fase finale della stagione. Al suo capitano, la Juventus si aggrappa per ritrovare compattezza in fase difensiva e spirito di gruppo, per alzare il proprio rendimento.

Il ‘Corriere dello Sport’ oggi in edicola scrive che le parti sono al lavoro per il rinnovo del contratto del difensore, oggi 36enne. L’accordo è in scadenza a giugno, si andrà avanti insieme ancora per un altro anno, con contratto su base annuale e in nuova scadenza 2021. Mancherebbe soltanto l’annuncio ufficiale, che la società intenderebbe dare entro la fine di marzo. In seguito, sarebbe stato già prospettato al giocatore un ruolo da dirigente.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, altra beffa: asse Raiola-Real Madrid

Calciomercato Inter, Icardi alla Juventus: Wanda Nara allo scoperto

N.L.C.