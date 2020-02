Calciomercato Juventus, smacco da parte di Raiola ai bianconeri: il super procuratore tratta per la cessione di uno dei suoi top player

Il mondo del calciomercato, si sa, è fatto anche di rapporti tra le persone. Sempre più spesso le società cercano di creare vere e proprie sinergie con gli agenti più importanti del panorama pallonaro. Così sta facendo la Juventus, che ha ormai una sorta di canale preferenziale, per esempio, con Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo, o con Mino Raiola. Il super procuratore italo olandese è l’agente di de Ligt e con lui sono in atto discorsi, per il futuro, per i possibili approdi in bianconero di Donnarumma e Pogba.

Calciomercato Juventus, beffa per Haaland: Raiola tratta la cessione

Uno dei nomi ancora presenti nel radar bianconero, nonostante il suo passaggio, in inverno, al Borussia Dortmund, è quello di Erling Haaland. L’attaccante norvegese sta confermando le stratosferiche medie realizzative della prima parte di stagione con il Salisburgo. Porta la sua firma la doppietta che ha permesso ai gialloneri di battere il Psg nell’andata degli ottavi di finale, il giovane bomber si sta imponendo sempre più all’attenzione come un vero e proprio crack del calcio mondiale.

Arrivano conferme dalla Spagna sulla trattativa che Raiola sta conducendo con il Real Madrid per Haaland in estate. Secondo ‘Don Balon’, Raiola sarebbe costantemente in contatto con Florentino Perez, numero uno dei ‘Blancos’, avendo già trovato un’intesa di massima sulle cifre dell’affare. Per il cartellino di Haaland si parla di 75 milioni di euro, ai quali andrebbero aggiunti 25 milioni come super commissione a favore dell’agente. Un affare complessivo, dunque, da 100 milioni di euro, con il giocatore che andrebbe a guadagnarne 11 a stagione. Si profila dunque una nuova beffa per la Juventus, che già se lo era vista sfuggire a fine dicembre, bruciata dal Borussia Dortmund.

