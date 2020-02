Calciomercato Juventus, ‘scontro’ Solskjaer-Raiola | Ecco i dettagli

L’allenatore del Manchester United attacca l’agente Mino Raiola riguardo il futuro di un giocatore: Juventus sempre vigile

Che tra il Manchester United e Mino Raiola non corra buon sangue, sembra ormai cosa abbastanza nota. Nonostante il procuratore rappresenti alcuni giocatori nella rosa dei ‘red devils‘, non riesce a migliorare il rapporto con il club di Manchester. Prima della partita di questa sera tra Chelsea e United, l’allenatore Ole Gunnar Solskjaer ha attaccato Raiola, precisando che i proprietari di Paul Pogba sono loro e non il procuratore. La Juventus osserva con interesse.

Calciomercato Juventus, Solskjaer attacca Raiola: bianconeri vigili

Ormai da tempo è noto l’interesse della Juventus per il centrocampista del Manchester United, ex bianconero, Paul Pogba. Proprio del giocatore francese ha parlato l’allenatore Solskjaer, prima della partita di questa sera contro il Chelsea, attaccando l’agente del calciatore Mino Raiola. Nei giorni scorsi il procuratore aveva dichiarato:”Come per Ibrahimovic anche per Pogba l’Italia è una seconda casa e non gli dispiacerebbe tornare alla Juve, ma ne riparleremo dopo l’Europeo“. L’allenatore ha voluto così sottolineare: ”Pogba è un nostro giocatore, non suo”, aggiungendo poi: ”Di sicuro non ho parlato con Mino né mi sono seduto con Paul per dirgli cosa dire o meno al suo agente”. Dichiarazioni forti quelle del mister dei red devils, che ci tiene a rimarcare la proprietà del giocatore e di chi debbano essere le scelte sul suo futuro. Intanto la Juventus continua ad osservare la situazione da interessata, preparando l’assalto al campione del mondo per la prossima finestra estiva di mercato.

