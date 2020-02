Calciomercato Juventus, futuro Higuain | Papà ‘Pipita’ si sbilancia!

Calciomercato Juventus, nuove voci di addio per Gonzalo Higuain: ecco l’annuncio sul futuro dell’attaccante argentino

La Juventus si prepara al rush finale in campionato, Champions League e Coppa Italia. Fase decisiva della stagione in cui ci sarà bisogno di tutti, per i bianconeri, per raggiungere gli obiettivi. Preoccupazione, in tal senso, per Sarri, con Higuain che si è fermato per una sospetta lombalgia. L’attaccante argentino rischia la presenza a Lione, nell’andata degli ottavi di Champions. I suoi numeri magari non sono esattamente esaltanti (cinque reti in campionato in 22 presenze), ma il suo contributo si è comunque fatto sentire e il miglior ‘Pipita’ potrebbe tornare comodo, eccome, ai campioni d’Italia. Ma oltre che sulle sue condizioni fisiche, si parla anche del suo futuro, che potrebbe essere lontano da Torino.

Calciomercato Juventus, futuro Higuain: l’annuncio del padre

Higuain ha ritrovato Sarri in panchina, riscoprendo, a tratti, il feeling magico che li aveva legati a Napoli. L’avventura dell’argentino in bianconero sembrava al capolinea e in estate la sua presenza a Vinovo solo di passaggio, ma il bomber ha tenuto duro, guadagnandosi sul campo la riconferma. Ora, tuttavia, si torna a parlare di una sua possibile partenza, con la Juve che potrebbe cercare altrove il partner di Cristiano Ronaldo e Dybala.

Jorge Higuain, padre del giocatore, ha rilasciato in tal senso dichiarazioni interessanti all’emittente argentina ‘Tyc Sports’. “Sta benissimo alla Juventus, ha un contratto con i bianconeri e intende rispettarlo. Era stato messo molto in discussione e parecchi chiedevano la sua partenza. Poi vedremo cosa succederà. Il River Plate? In generale, un argentino che si è affermato in Europa vorrebbe chiudere lì la sua carriera. Io ne sarei molto contento, ma per il momento non ci sono le condizioni. Cristiano Ronaldo? Si conoscono da diversi anni, va tutto bene tra loro, con Benzema hanno composto un grande tridente a Madrid”.

