Nel prossimo calciomercato estivo la Juventus potrebbe consegnare a Sarri un altro giocatore di spessore internazionale. L’operazione coinvolgerebbe Higuain

Finora non è stata deludente ma nemmeno eccellente la stagione di Gonzalo Higuain. Otto gol e altrettanti assist il bottino del centravanti argentino che nello scorso calciomercato estivo la Juventus ha provato in tutti i modi a sbolognare senza evidentemente riuscirci anche ‘colpa’ dello stesso classe ’87 nativo di Brest, deciso fin da principio a riscattare in bianconero la deludente annata vissuta tra il Milan di Gattuso e il Chelsea di Maurizio Sarri con il quale si è ‘scontrato’ domenica dopo la sua sostituzione.

Calciomercato Juventus, addio Higuain solo rimandato: ipotesi Spagna!

Il divorzio con Higuain è stato comunque rimandato solo alla prossima estate, quando mancherà appena un anno alla scadenza del suo contratto e probabilmente a Torino sarà già sbarcato – o poco ci mancherà – un nuovo bomber. A tal proposito occhio di nuovo a Mauro Icardi, qualora il classe ’93 di Rosario dovesse rifiutarsi di restare al Paris Saint-Germain facendo saltare il riscatto, come al norvegese Haaland che Fabio Paratici si è fatto soffiare dal Borussia Dortmund, dove sta facendo sfracelli, alla fine del 2019. Per Higuain possibile invece ritorno in Spagna, a Madrid ma sponda Atletico. Il ‘Pipita’ piace da sempre a Simeone e può rappresentare il piano B a Cavani che sembra definitivamente saltato dopo la furiosa lite tra il presidente dei ‘Colchoneros’ Cerezo e il fratello-agente dell’uruguagio.

Calciomercato Juventus, ‘carta’ Higuain per il big dell’Atletico

Il cartellino di Higuain potrebbe avere una valutazione di circa 12-15 milioni – più il risparmio dell’ingaggio che sfiora i 15 milioni lordi – e comunque essere utilizzato dalla dirigenza juventina per abbassare il prezzo di uno dei giocatori più forti e determinanti della formazione madrilena, ovvero Saul Niguez. Il 25enne spagnolo è un elemento di assoluto spessore internazionale, un jolly perfetto per Sarri (che stima da tempo) dato che potrebbe essere impiegato in un paio di ruoli del centrocampo oltre che largo nel tridente offensivo. Per strapparlo all’Atletico servirebbe una proposta da almeno 100 milioni, considerato che nel suo contratto in scadenza nel giugno 2026 è presente una clausola da 150 milioni.

