Calciomercato Inter, la proposta di Guardiola per la stella | Offerto Cancelo

Inter sempre attiva. Dall’Inghilterra rimbalza una clamorosa voci riguardante un possibile ritorno in nerazzurro. Coinvolto anche Lautaro Martinez.

Dopo la sontuosa campagna acquisti di gennaio l’Inter non sembra affatto intenzionata a fermarsi. I nerazzurri, che puntano dritti allo scudetto, la prossima estate si guarderanno intorno alla ricerca delle giuste occasione per potenziare ulteriormente la rosa già competitiva di Antonio Conte. La giusta occasione in tal senso potrebbe arrivare dall’Inghilterra con il grande ex Joao Cancelo, che sembra già ai titoli di coda della sua avventura al Manchester City. Il terzino portoghese, arrivato in estate dalla Juventus per circa 30 milioni di euro più il cartellino di Danilo, sta giocando ben al di sotto delle aspettative e Guardiola potrebbe anche lasciarlo andare. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo –>> CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, occasione Cancelo per l’estate: occhio a Lautaro

Canceloha giocato solo 600 minuti finora con la maglia del City in Premier, facendo di fatto la riserva di Walker, e secondo ‘The Sun’ potrebbe anche partire la prossima estate. Il tabloid britannico evidenzia come su di lui ci sarebbero nel caso soprattutto gli occhi di Inter e Bayern Monaco. Ci sarebbero in tal senso già state molte voci secondo le quali il lusitano potrebbe lasciare la squadra inglese in qualunque momento.

Riportarlo in Italia, però, non sarà semplice vista l’alta valutazione del City. Cancelo infatti costerebbe una cifra vicina ai 60 milioni di euro. La via alternativa, secondo il quotidiano britannico, per ammortizzare i costi porterebbe dritta a Lautaro Martinez, che interesserebbe a Guardiola per sostituire Aguero. L’Inter però non ha intenzione di cedere il giocatore argentino che ha una clausola rescissoria di 111 milioni di euro.

G.B.