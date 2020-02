Sarri e Higuain possibili protagonisti del prossimo calcomercato Juventus. Addio possibile di entrambi, con i sostituti che potrebbero arrivare dalla Serie A

I prossimi quattro mesi potrebbero essere anche gli ultimi alla Juventus sia di Maurizio Sarri che di Gonzalo Higuain. Al di là di quanto vien fatto trapelare dalla società il tecnico è fortemente in discussione, c’è chi dice che solo la vittoria della Champions League gli garantirebbe la conferma. Per quanto riguarda l’argentino, invece, il divorzio appare ad oggi pressoché scontato considerato che non rientra nei piani futuri della società presieduta da Andrea Agnelli. Insomma il suo destino è proprio segnato: bye bye Torino a un anno dalla scadenza del suo contratto. Il difficile sarà trovargli una nuova squadra, ma questo è un ostacolo che dovrà superare Paratici nel calciomercato estivo che verrà.

Calciomercato Juventus, Guardiola al posto di Sarri? No, Simone Inzaghi! E il bomber arriva dalla Capitale

Sarà Pep Guardiola il successore di Sarri sulla panchina bianconera? Il ‘sogno’, non da oggi e nemmeno da ieri di Agnelli resta senz’altro il tecnico catalano, ma nelle ultime ore è tornato a circolare con prepotenza il nome di Simone Inzaghi. Su Twitter Maurizio Pistocchi, giornalista di ‘Sport Mediaset’, ha scritto che la Juve avrebbe bloccato l’allenatore della sorprendente Lazio, in classifica a un solo punto di distacco dal primo posto occupato in coabitazione dall’Inter e proprio dalla ‘Vecchia Signora’. Il quasi 44enne piacentino è un profilo molto stimato in seno alla società bianconera, con Paratici sono amici fin dall’infanzia e per certi versi sarebbe l’ideale tecnico della Juventus vista la capacità di adattare le proprie idee ai giocatori a disposizione. Si tratta di quel sano ‘aziendalismo’ che è requisito necessario per durare a lungo in club importanti, non a caso sono quattro anni che è alla guida della Lazio di Claudio Lotito, di certo non un presidente ‘facile’ anche se in quanto a gestione e scelte lungimiranti potrebbe dare lezioni a molti dei suoi colleghi.

Dicevamo dell’addio anche di Higuain: con Inzaghi al posto di Sarri, ecco che non sarebbe impossibile il tentativo da parte della dirigenza juventina di prendersi Ciro Immobile, punto fermo della Lazio ma anche un amico ‘fraterno’ del mister emiliano. Di riprendersi in sostanza ciò che era suo, dato che il bomber di Torre Annunziata è stato per alcuni anni di proprietà della Juve, con la quale collezionò 5 presenze da giovanissimo tra la stagione 2008/2009 e quella 2009/2010.

Attualmente in testa alla classifica capocannonieri con 25 gol, Immobile se la meriterebbe anche la chance in un grandissimo club. Il suo enorme spirito di sacrificio gli permetterebbe tra l’altro di intregrarsi bene con Ronaldo. Chiaramente per strapparlo alla Lazio ci vorrebbe un’offerta da almeno 60 milioni di euro.

