Calciomercato Juventus, assalto a Higuain | C’è la super offerta

Dopo la mancata partenza della scorsa estate e la permanenza a Torino, Higuain potrebbe lasciare la Juventus nel prossimo calciomercato.

Stagione complicata quella della Juventus, che dopo l’addio di Massimiliano Allegri sta faticando a imporre il suo consueto dominio sulla Serie A. I bianconeri sono ancora in vetta alla classifica, ma la sensazione è che a sorreggere la squadra siano più le iniziative dei singoli che il gioco cercato con l’ingaggio di Maurizio Sarri. Alcuni innesti non stanno rendendo come sperato, come Ramsey e Rabiot, mentre altri giocatori sembrano arrivati alla fine di un ciclo. Uno di questi è Gonzalo Higuain, già vicino alla partenza durante la scorsa estate e che sembra sempre meno centrale nello scacchiere del suo ex allenatore ai tempi del Napoli, vista la continua alternanza con Cristiano Ronaldo e soprattutto Dybala. Su di lui, inevitabilmente, cominciano a circolare alcune voci di calciomercato: su tutte, quella del possibile interessamento del Monaco.

Calciomercato Juventus, le cifre della possibile cessione di Higuain

La sua partenza è tutt’altro che scontata, ma sia la Juve che l’entourage del giocatore si stanno già guardando attorno. Come detto, uno dei club che potrebbe essere interessato all’attaccante franco-argentino è il Monaco. Il club monegasco, dopo anni di calcio ad altissimi livelli, sta attraversando un momento di flessione, e l’acquisto di un giocatore importante come quello del Pipita potrebbe portare nuova linfa vitale al progetto tecnico del club. Importante come le cifre che la squadra francese potrebbe investire nel caso in cui si concretizzasse l’interessamento: 20 milioni di euro circa alla Juventus, più un contratto almeno triennale e da 7 milioni di euro netti a stagione al giocatore. Certamente un investimento cospicuo, soprattutto se si pensa al fatto che il prossimo dicembre Higuain compirà trentatré anni.

Niente di scontato e nessuna separazione certa in vista. Per Higuain si parla solo di normali voci di calciomercato, ma se queste si concretizzassero la Juventus potrebbe farci un pensierino visto che metterebbe a bilancio una plusvalenza.

G.N.