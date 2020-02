Calciomercato Milan, post Donnarumma | Nome clamoroso

Il Milan si allontana sempre più dalla Champions League e Donnarumma può lasciare il Diavolo. Ecco chi potrebbe prendere il suo posto.

Il Milan si allontana sempre più dalla Champions League e Donnarumma può lasciare il Diavolo. Ecco chi potrebbe prendere il suo posto. Il forte classe ’99 infatti senza il piazzamento nella massima competizione europea, sarebbe pronto a dire addio al club milanese, potendo così scegliere tra lunga fila di squadre interessate a lui. Di conseguenza Boban e Maldini ragionano su un’alternativa di livello ed il nome che maggiormente alletta la dirigenza rossonera è uno. Ecco di chi stiamo parlando.

Calciomercato Milan, Donnarumma via: colpo tra i pali

Il club allenato da mister Pioli quindi deve ragionare in una ipotetica perdita del forte portiere che è diventato pian piano una colonna del club. Dall’esordio quando in panchina sedeva Mihajlovic, fino alla conquista di un posto da titolare nella Nazionale Italiana. Per lui una carriera in ascesa che il Milan in crisi potrebbe frenare. Quindi l’addio da prendere in grande considerazione con numerosi club che si sono “affacciati”, alla ricerca di un accordo che sarebbe importante in chiave futura. Ecco però come potrebbe sostituirlo la dirigenza del club, con un nome di gran profilo ed esperienza, che vanta anche la vittoria di una Champions League e di un Mondiale,oltre che a numerosi campionati.

Calciomercato Milan, ecco chi arriva

Il nome è da far “girare gli occhi”, si tratta di un portiere di fama globale, pronto a prendere il posto di Donnarumma. Alla conclusione dell’ultima partita, ha affermato: “Non ci sono stati ancora contatti per il mio rinnovo”. Infatti, col contratto in scadenza nel giugno del 2021, è tempo di decidere se allungare il rapporto o separare le proprie strade. E seguendo queste indicazioni, Manuel Neuer, estremo difensore del Bayern Monaco, sarebbe in bilico e su di lui c’è l’interesse del Milan che sarebbe disposto ad accoglierlo in rossonero. Idea che potrebbe però rivelarsi pericolosa, visti i recenti infortuni del gigante tedesco.

