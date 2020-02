Calciomercato Milan, gran colpo | C’è il ritorno in Serie A

Il Milan lavora per riportare in Italia il calciatore che tanto bene fece nel campionato nostrano. Un gran colpo per l’estate.

Il Milan lavora per riportare in Italia il calciatore che tanto bene fece nel campionato nostrano. Un gran colpo per l’estate. I rossoneri infatti vorrebbero assicurarsi il calciatore che già ha vestito la maglia del Diavolo negli scorsi anni per poi andare via per cercare nuova fortuna. Ora milita invece all’estero e potrebbe decidere di tornare in Serie A la prossima estate con l’ipotesi che lo vuole al club di Milano che non è del tutto da accantonare. Ecco cosa potrebbe quindi accadere nei prossimi mesi.

Calciomercato Milan, il gran ritorno

Con la maglia del club rossonero non ebbe grande fortuna con un andamento non proprio costante che lo spinsero a lasciare il club. Poi le esperienze all’estero ed il ritorno in Italia alla Roma dove ha giocato in maniera buona ed è riuscito anche a tornare nel giro della Nazionale. Poi la scelta, anche un po’ forzata, di trasferirsi in Cina dove ora sembra essersi “stufato”. Di conseguenza l’idea di poter tornare in Italia e quindi il Diavolo che può puntare su di lui per andare a rinforzare il proprio reparto avanzato. Ecco di chi stiamo parlando.

Calciomercato Milan, concorrenza per l’attaccante

Non solo il club allenato da Pioli avrebbe pensato a lui per rinforzare il proprio attacco, ma anche altre squadre. Tra queste troviamo la Roma che sarebbe interessata ad un suo ritorno visto che quando ha vestito la maglia giallorossa ha regalato ottime prestazioni ai tifosi. Il calciatore di cui stiamo parlando è Stephan El Shaarawy, il quale sarebbe intenzionato a tornare in Italia e che avrebbe varie opzioni da valutare, secondo quanto riportato da calciomercato.it, che menziona in primis proprio il Diavolo, pronto a puntare sul talento italo-egiziano. In seconda istanza va invece verso il club allenato da Fonseca che sarebbe tra i papabili per puntare su di lui in vista del prossimo campionato.

G.S.