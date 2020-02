Calciomercato Inter e Milan, derby dello scambio | Idea folle di Marotta

Milan e Inter pronte a intavolare uno scambio clamoroso che vede protagonisti autentici top player. La folle idea di Marotta.

Milan e Inter pronte a intavolare uno scambio clamoroso che vede protagonisti autentici top player. Ecco di chi stiamo parlando. I due club stanno infatti pensando a mettere sul piatto i due forti calciatori affinché si riesca a rinforzarsi in vista della prossima stagione che potrebbe dare un forte scossone agli equilibri del campionato italiano.

Calciomercato Inter e Milan, lo scambio clamoroso

Si lavora per una trattativa sul mercato che potrebbe mettere in primo piano Radja Nainggolan. Il calciatore ex Roma tornerà infatti dal prestito al Cagliari alla conclusione della stagione. Una volta arrivato a Milano, sarà difficile pronosticare una sua permanenza agli ordini di Conte che invece sarebbe più propenso ad un suo nuovo trasferimento. Da qui l’ipotesi rossonera con il Diavolo che già in passato ha mostrato interesse per il centrocampista e sarebbe pronto a fiondarsi nuovamente su di lui, sfruttando la necessità dei cugini di darlo via. Potrebbe rientrare in quest’operazione il forte calciatore del Milan che sarebbe utilizzato come pedina di scambio per abbassare le pretese avversarie. Ecco di chi stiamo parlando.

Nainggolan, Cagliari (Getty Images)

Calciomercato Inter e Milan, la folle idea di Marotta

Se quindi l’Inter è disposta a mettere sul piatto un pezzo pregiato come Nainggolan, dall’altra il Milan dovrebbe inserire il talentuoso Theo Hernandez che risulta uno dei migliori nella stagione attuale del Diavolo. Proprio perché le sue prestazioni sono eccellenti, sarebbe finito nel mirino di Marotta che studia la giusta strategia per portarlo all’altra sponda di Milano. Si ragiona quindi allo scambio, con la possibilità per lo spagnolo di restare un altro anno al club allenato da Pioli e di trasferirsi successivamente in nerazzurro. Insomma, una vera e propria clamorosa operazione di mercato.

