Calciomercato Juventus, bufera Pjanic | Futuro in bilico

Momento piuttosto negativo per la Juventus che sta perdendo le proprie certezze. In estate da valutare anche la posizione di Miralem Pjanic. La situazione.

L’ennesimo campanello d’allarme di una stagione più problematica del previsto è arrivato sabato sera per la Juventus di Maurizio Sarri. I bianconeri sono infatti andati ancora una volta KO in trasferta, per la seconda volta nelle ultime due. La sconfitta contro il Verona pone dunque diversi interrogativi dalle parti della Continassa dove al di là del cannibale Cristiano Ronaldo le certezze appaiono ben poche. Anche calciatori fondamentali per l’idea di gioco sarriana come Miralem Pjanic e Gonzalo Higuain sono sembrati ben lontani dalla forma migliore. Per le altre news di mercato e non solo CLICCA QUI

Calciomercato Juventus, dubbi su Pjanic: il bosniaco può anche partire

In casa Juventus finisce sul banco degli imputati anche Miralem Pjanic, sulla carta fulcro dell’idea di gioco di Maurizio Sarri che fa del regista davanti alla difesa un calciatore imprescindibile. Del calciatore che avrebbe dovuto orchestrare al meglio la manovra bianconera catalizzando praticamente ogni pallone giocabile non si sono viste però moltissime tracce. Pjanic in stile Jorginho nelle versioni di Chelsea e Napoli per il momento resta null’altro che utopia nella mente del tecnico juventino.

Proprio per questo motivo la Juventus a fine campionato potrebbe anche decidere di far cassa con un’eventuale cessione dell’ex romanista, che in passato interessava al PSG. Un suo addio porterebbe in dote un corposo introito utile a coprire, seppur parzialmente, l’enorme esborso che i bianconeri dovrebbero mettere in atto per riportare a Torino Paul Pogba dallo United. In tal caso la cabina di regia verrebbe poi affidata a Rodrigo Bentancur. In attacco tutta da rivalutare anche la posizione di Gonzalo Higuain che così come Dybala non ha convinto del tutto realizzando appena 5 gol in questa Serie A.

