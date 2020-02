Juventus attesa protagonista nel prossimo calciomercato estivo. Uno degli obiettivi sarà rinforzare le corsie esterne: possibile tentativo per un big inglese

La Juventus sarà sicuramente una delle protagoniste del prossimo calciomercato. La dirigenza, con Paratici in testa dovrà ottemperare agli errori commessi nella scorsa finestra estiva, tra questi il mancato rafforzamento delle corsie esterne. Danilo, arrivato nell’ambito dell’operazione Cancelo col Manchester City, è stato un flop assoluto al pari comunque del portoghese in questi giorni accostato addirittura all’ex Inter. Per essere onesti sulle fasce hanno deluso praticamente tutti, da Cuadrado che ha perlomeno la scusante di non essere un vero e proprio terzino a De Sciglio che a gennaio è stato a un passo dall’addio fino al tanto idolatrato e non si capisce perché Alex Sandro.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro e un altro per il colpo top sulla fascia

Proprio il brasiliano potrebbe rappresentare il primo grande ‘sacrificio’ della Juventus per provare a mettere le mani su un vero top della fascia, anche se destra. L’altro potrebbe essere un centrocampista, magari uno tra Rabiot e Ramsey che in caso di cessione garantirebbero senz’altro una buona plusvalenza. Con 60-70 milioni di euro in saccoccia, il club bianconero avrebbe la possibilità di andare all’assalto in maniera concreta a quello che ad oggi può essere considerato uno dei migliori al mondo nel ruolo, vale a dire Trent Alexander-Arnold.

Non a caso il 21enne terzino destro inglese gioca, anzi è un pilastro del super Liverpool di Jurgen Klopp, vincitore dell’ultima Champions League oltre che del Mondiale per Club nonché destinato a conquistare la Premier di quest’anno a meno di un clamoroso suicidio visti i 22 punti di vantaggio sul Manchester City secondo. Veloce, fisico e tecnico, il classe ’98 ha una valutazione di 70-80 milioni di euro e sarebbe di certo un colpo ‘da dieci’, dieci come gli assist da gol forniti in campionato ai suoi compagni che ne fanno il miglior assist-man dei ‘Reds’ assieme a Firmino.

