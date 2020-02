Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna | Assalto da 200 milioni!

Dalla Spagna lanciano la bomba: il fuoriclasse può partire in estate e la Juventus cerca il colpaccio per rendere stellare il suo attacco

Mentre sul campo arrivano risultati poco positivi, dall’esterno Fabio Paratici continua a lavorare per migliorare la rosa bianconera. La società solitamente effettua un colpo importante in ogni sessione di mercato estiva e iniziano a spuntare i primi nomi per il futuro. A centrocampo il più gradito sembrerebbe essere Pogba, mentre in avanti si parla di tanti top player del panorama calcistico mondiale. Dopo i nomi di Messi e Mbappe, viene lanciata una nuova bomba da Don Balon. Cristiano Ronaldo vuole una Juventus ancora più forte per diventare competitivi al massimo e per questo potrebbe interessare una stella del PSG. Secondo quanto riferito dalla testata giornalistica spagnola, si potrebbe pensare al colpo Neymar.

Colpo Neymar, la Juventus ci pensa per un attacco stellare

La situazione di Neymar con il PSG sembrerebbe un po’ in bilico. L’esterno d’attacco in estate sembrava a un passo dal Barcellona, ma la trattativa saltò all’ultimo momento. Il brasiliano è rimasto quasi a sorpresa a Parigi e fin qui sta vivendo un’altra grande stagione. Sono già 15 le reti messe a segno nelle 18 gare disputate tra Ligue 1, Coppa di Lega e Champions League.

Come riportano dalla Spagna, però, il PSG non starebbe gradendo lo stile di vita sfrenato di Neymar e nessuna delle parti si sentirebbe a suo agio. Per questo non sarebbe da escludere una possibile cessione in estate: il suo valore attuale è di 160 milioni di euro ma i francesi potrebbero chiedere circa 200 milioni. La Juventus potrebbe pensarci per cercare di avere l’attacco più forte del mondo e tentare l’assalto alla prossima Champions League.

