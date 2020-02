Calciomercato Serie A, torna Simeone | Destinazione shock

A giungo oltre che i cambi di maglia dei giocatori potrebbero esserci cambi sulle panchine: valzer di panchine che potrebbe coinvolgere Simeone

In una parte cruciale della stagione, sono molte le squadre che vivono un momento di difficoltà. In Italia la cocente sconfitta di Verona continua a far tremare la panchina di Maurizio Sarri, mentre in casa Milan si fatica ancora a trovare continuità, mettendo a rischio la conferma di Stefano Pioli in rossonero. In Spagna invece, è l’Atletico Madrid ad essere in difficoltà. I risultati altalenanti mettono in dubbio anche la permanenza di Simeone a Madrid. Possibile Valzer di panchine a giugno.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, ‘bufera’ Juventus | Non rischia solo Sarri

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, colpo Mbappe | La posizione del PSG

Potrebbe interessarti anche >>> Juventus, Paratici show: Donnarumma con Icardi | Scambio e mossa shock

Calciomercato Serie A, idea Simeone per la panchina di due club

L’Atletico Madrid di Diego Simeone sta vivendo una stagione abbastanza movimentata. I risultati sono altalenanti e l’attacco è abbastanza sterile. Tutto ciò mette in dubbio la conferma dell’allenatore ex Lazio ed Inter sulla panchina dei colchoneros. La squadra spagnola avrebbe sondato il nome di Mauricio Pochettino, nome accostato anche alla Juventus, per dirigere la squadra nella prossima stagione. Questa decisione potrebbe aprire nuovi scenari per i bianconeri e per il Milan. Maurizio Sarri e Stefano Pioli non stanno riscuotendo grandissimo successo a Torino e Milano e le loro panchine continuano a traballare. Per la prossima stagione entrambe potrebbero strizzare l’occhio a Simeone. Solo un’idea per ora, visto anche il passato dell’allenatore e le polemiche degli ultimi tempi con la Juventus. Ma nulla è da esludere, spesso il calcio ci ha regalato inaspettate sorprese, proprio come Maurizio Sarri, ex Napoli, andare a Torino.

Potrebbe interessarti anche >>> Valencia, Florenzi perde la testa | Che fallaccio dell’ex Roma!