Calciomercato Juventus, un big in bilico | Via con Sarri!

Momento delicato in casa Juventus, dopo il ko di Verona emergono tanti dubbi per i bianconeri. Mentre le partite con Lazio e Napoli sembravano solo normali incidenti di percorso, la sconfitta di sabato ha evidenziato dei problemi importanti che non riguardano solo l’avversario che si incontra. Sono state poche le gare convincenti in questa prima metà di stagione e ultimamente anche i risultati non danno più ragione alla squadra allenata da Maurizio Sarri. Tre sconfitte e tre pareggi in 23 gare di campionato potrebbero rappresentare un campanello di allarme per il prosieguo di stagione. La lotta scudetto è aperta più che mai e la Juventus non sembra più la squadra solida del passato. Una situazione difficile da gestire, anche perché alcuni giocatori potrebbero essere scontenti per ciò che stanno vivendo.

Maurizio Sarri non riesce a spiegare il motivo di tante difficoltà ed è alla ricerca di una soluzione. La squadra è stata sempre abituata a vincere e per questo ormai gioca con troppa superficialità e poca attenzione. In queste settimane, inoltre, Gonzalo Higuain e Paulo Dybala hanno manifestato il loro disappunto in alcune circostanze. I due non sono quasi mai soddisfatti delle sostituzioni a partita in corso e, visto anche il momento, un calciatore così richiesto come la Joya potrebbe anche pensare di andar via.

L’argentino sta discutendo il rinnovo di contratto in scadenza nel 2022, ma viste le troppe panchine potrebbe decidere di lasciare Torino per una sistemazione più gradita. In estate ha cercato in tutti i modi di restare alla Juventus, ma questa situazione non è gradita a Dybala ed è per questo che potrebbe cambiare idea in caso di permanenza di Sarri. Sono diverse squadre che potrebbero tentare l’assalto nei prossimi mesi: Manchester United, Real Madrid, PSG. Non è da escludere anche un possibile ritorno del Tottenham. L’unica nota positiva per i bianconeri sarebbe il guadagno, i tanti soldi di una sua eventuale cessione permetterebbero almeno un altro colpo importante in entrata.

