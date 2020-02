Calciomercato Juventus, svolta Pogba | Mossa a sorpresa del Real Madrid

Paul Pogba e il Manchester United vogliono ormai separarsi. Il Real Madrid non sembrerebbe più interessato, la Juventus ha la strada spianata ma le cifre sono alte

La situazione della Juventus non è delle migliori, almeno per quanto riguarda il campionato. I bianconeri sono al primo posto ma la sconfitta di Verona non è facile da digerire, soprattutto viste le vittorie di Lazio e Inter. Mentre in attacco i gol arrivano e Cristiano Ronaldo continua a impressionare, a centrocampo le difficoltà sono evidenti. Miralem Pjanic aveva iniziato nel migliore dei modi la stagione, ma mese dopo mese ha avuto un netto calo. In mezzo al campo non sembrano esserci giocatori di grande personalità capaci di prendersi in mano la squadra, per questo per l’estate si sogna un colpo proprio in quel reparto. Il nome più voluto dalla tifoseria e probabilmente anche dalla dirigenza bianconera è quello di Paul Pogba. Il campione del mondo francese ha tutte le caratteristiche che servono per dare una svolta all’organico bianconero, ma per portarlo a Torino è necessario un grosso esborso economico.

Paul Pogba, solo la Juventus in corsa: prezzo sui 175 milioni!

La Juvenus vuole Paulo Pogba e Paul Pogba vuole la Juventus. I bianconeri cercano un calciatore dotato di buon fisico, con grande tecnica e pericoloso dalla distanza. Il francese, invece, ha bisogno di rinascere in un grande club che ambisce a vincere ogni competizione. In caso di arrivo a Torino, sia i bianconeri che il classe 1993 sarebbero più che soddisfatti. Come riporta AS, la concorrenza sembrerebbe essere diminuita visto che il Real Madrid non sarebbe più sulle tracce del campione del mondo 2018.

Ora solo la Juventus sembrerebbe seriamente interessata a Pogba e si potrebbe tentare l’assalto nella prossima estate. C’è però un intoppo, ovvero i 175 milioni richiesti dal Manchester United, una cifra troppo alta per un giocatore che è comunque stato fermo tanti mesi per infortunio. Fabio Paratici dovrebbe monitorare la situazione fino alla fine, sperando di avere uno sconto sul francese visto che non sembrerebbero esserci altre squadre disposte a sborsare queste cifre.

