Gli ultimi risultati negativi e alcune dichiarazioni di Sarri hanno riportato grossi malumori in casa Juventus: idea a sorpresa per l’immediato presente

La Juventus non è più la capolista. La sconfitta contro l’Hellas Verona è stata deleteria per i bianconera vista la vittoria nel derby dell’Inter, che ha raggiunto proprio la compagine di Sarri al primo posto in classifica. E sul banco degli imputati ci sarebbe proprio l’allenatore toscano, scelto in estate dalla dirigenza per attuare un tipo di gioco corale diverso rispetto al passato. Finora le vittorie sono arrivate ed il cammino anche in Champions è stato entusiasmante, ma dopo la sconfitta di Napoli qualcosa sembra essersi rotto definitivamente.

Calciomercato Juventus, Sarri out: ritorno Allegri

Sui social i tifosi della Juventus hanno invocato a gran voce l’esonero di Maurizio Sarri, che non è mai piaciuto fino in fondo ai sostenitori bianconeri. Inoltre, come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica il presidente Agnelli starebbe pensando anche ad un possibile cambio in panchina a stagione in corso con il ritorno di Massimiliano Allegri.

Sarri viene criticato duramente anche per alcune dichiarazioni che non sono passate inosservate (Ho una sensazione di leggerezza. Questo gruppo era abituato a vincere larg ma dee capire che il futuro sarà diverso): ma non è soltanto una questione di comunicazione. Lo stesso allenatore toscano non è riuscito finora a dare la sua impronta al gioco bianconero: infine, sono tanti i gol subiti rispetto alla scorsa stagione. Ed è subito scattato il campanello d’allarme con la Juventus che non vuole regalare proprio ora lo Scudetto alle avversarie. Le prossime gare tra campionato e Champions League saranno decisive: Sarri ha gli occhi puntati della dirigenza, un altro passo falso potrebbe essere davvero decisivo.

