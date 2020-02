Il calciomercato non dorme mai. Si lavora anche a febbraio per la prossima stagione con innesti di prima fascia: c’è l’accordo, beffata la Juventus

Erling Haaland è diventato il protagonista indiscussodi questa stagione attirando gli interessi delle big d’Europa in vista della prossima stagione. A gennaio è arrivato il suo trasferimento dal Salisburgo al Borussia Dortmund, ma in estate potrebbero cambiare ancora gli scenari. Finora ha messo a segno ben 36 gol in 27 partite con otto assist vincenti complessivamente: ora il suo futuro potrebbe essere altrove.

Calciomercato Juventus, nuova ‘beffa’ per Haaland

Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid, il club spagnolo non ha trovato, oltre Benzema, un sostituto all’altezza del campione portoghese. In molti hanno deluso, in particolar modo il serbo Luka Jovic. E così, oltre all’attaccante francese, Zidane ha dovuto ricorrere ai gol dei difensori, su tutti Sergio Ramos, e sui centrocampisti. Come svelato dal portale diariogol nel mirino sarebbe finito anche Erling Haaland, autore di una stagione davvero entusiasmante. Il suo profilo è stato accostato con insistenza alla Juventus, che continua a monitorare la situazione per il futuro.

Come svelato dal portale spagnolo diariogol ci sarebbe già un accordo tra il noto agente, Mino Raiola, e il Real Madrid se dovesse andare via da Dortmund sulla base di 75 milioni di euro. Le alternative sono quelle di Mauro Icardi e Lautaro Martinez. Il club bianconero, infine, cercherà annusare il pericolo per provare anche l’assalto decisivo per l’attaccante norvegese, divenuta in poco tempo una stella europea.

