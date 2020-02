In casa Inter si pensa già ai possibili obbiettivi per il calciomercato di giugno: occasione dal Portogallo per i nerazzurri

La sessione invernale di calciomercato si è chiusa da poco, ma le squadre di Serie A sono già a lavoro per assicurarsi nuovi innesti in vista della prossima stagione. In casa Inter la testa sicuramente è al derby con il Milan, che in caso di vittoria porterebbe i nerazzurri ad agganciare la Juventus al primo posto in classifica. Intanto però, l’amministratore delegato interista Beppe Marotta starebbe pensando ad un colpo di mercato dal Portogallo.

Calciomercato Inter, occhi in Portogallo: occasione Marega

Il calciomercato non si ferma mai. Anche in un periodo cruciale della stagione, in cui l’Inter si prepara a lottare fino a fine stagione con la Juventus per il primo posto in classifica, la dirigenza nerazzurra è già alla ricerca da nuovi talenti da portare in nerazzurro. L’interesse di Beppe Marotta sembrerebbe essersi posato in Portogallo, in particolare su Moussa Marega del Porto. Il calciatore francese naturalizzato maliano, è stato già nel mercato invernale al centro di molte richieste da parte di tanti club europei. Ma la società lusitana ha respinto tutte le offerte, tenendo il calciatore. Il giocatore però, vuole cambiare aria ed il suo contratto con i ‘dragoes‘ scadrà nel 2021 e ha rifiutato le proposte di rinnovo. L’Inter sembrerebbe essere interessata all’acquisto del giocatore per giugno l’affare potrebbe farsi a costi molto contenuti. Intanto i nerazzurri hanno già inviato degli scout a visionare il calciatore in occasione del match Porto-Benfica. Marotta a lavoro per regalare ad Antonio Conte una nuova freccia per la fascia nella prossima stagione.

