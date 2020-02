Valencia, Florenzi perde la testa | Che fallaccio dell’ex Roma!

Arriva il primo passo fasso di Alessandro Florenzi con la nuova maglia del Valencia: sconfitta pesante e rosso contro il Getafe

Nella sessione di calciomercato invernale, è arrivato l’addio di Alessandro Florenzi alla Roma. Nonostante fosse il capitano della squadra capitolina, la spaccatura tra il calciatore e la società romanista non è riuscita a risanarsi ed a gennaio è arrivata la partenza verso la Spagna. Con il Valencia il calciatore ha collezionato fino ad ora 2 presenze in Liga, propria nella seconda da titolare arriva l’espulsione per il terzino romano.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, colpo Mbappe | La posizione del PSG

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, nuovo ‘caso’ nello spogliatoio | Sarri trema

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, annuncio ufficiale del Barcellona su De Ligt

Valencia, disastro Florenzi: sconfitta ed espulsione

Da gennaio è iniziata una nuova avventura per Alessandro Florenzi a Valencia. Dopo otto anni con la maglia della sua amata Roma, di cui era anche divenuto capitano dopo l’addio di De Rossi, è arrivata la cessione in Spagna. Dal suo arrivo il calciatore ha ottenuto tre presenze con la maglia dei pipistrelli, di cui due da titolare. Proprio la seconda da titolare si trasforma in un incubo. Il Valencia riceve una sonora sconfitta per 3-0 in casa del Getafe, in una partita fondamentale per la lotta Champions. Inoltre il numero 24, al minuto 78 perde la testa e viene espulso con un rosso diretto per un brutto intervento da dietro in scivolata, ai danni di Marc Cucurella. Partita disastrosa nella seconda opportunità da titolare per l’ex capitano della Roma.

Potrebbe interessarti anche >>> Inter-Milan, Conte in conferenza: ”Ecco come sta Handanovic. Eriksen? Vi Spiego…”

M.D.