Highlights Serie A, video Hellas Verona-Juventus: gol, formazioni, tabellino e diretta streaming

Alle ore 20:45 anticipo serale del campionato di Serie A con Hellas Verona e Juventus a sfidarsi in una gara dai mille volti.

Alle ore 20:45 anticipo serale del campionato di Serie A con Hellas Verona e Juventus a sfidarsi in una gara dai mille volti. Vincere per continuare le rispettive corse. Questi i rispettivi obiettivi di scaligeri e bianconeri che vogliono ottenere i tre punti e non fermarsi in un campionato importantissimo per entrambi i club. Se da un lato si può addirittura aspirare ad un piazzamento europeo, dall’altro si deve c’è una vecchia signora chiamata a non deludere per tenere a debita distanza l’Inter di Conte.

Leggi anche —> Calciomercato, scambio di terzini | Juventus e Inter possono provarci

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, nuovo colpo ‘stellare’ possibile | I dettagli

Tabellino, Hellas Verona-Juventus

Alla conclusione della partita saranno disponibili i tabellini del match con le pagelle offerte da calciomercato.it.

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna | “Manca solo l’annuncio”

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, Ronaldo bocciato: “Troppo vecchio!”

Video, highlights Hellas Verona-Juventus

Alla conclusione del match saranno disponibili gli highlights della partita tra Hellas Verona e Juventus.

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, clamoroso Higuain | Destinazione ‘Mondiale’

Leggi anche —> Calciomercato Inter e Juventus, sogno Messi | C’è l’annuncio sul futuro

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, Donnarumma ‘libera’ Szczesny | Ritorno in Premier!

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, ‘vendetta’ Real | Assalto da 60 milioni

G.S.