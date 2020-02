Calciomercato Juventus, colpo Mbappe | La posizione del PSG

La Juventus segue la situazione di un big e cerca il colpaccio estivo, le ultime sull’eventuale trattativa

La Juventus di questi anni ci ha abituati sempre a colpi importanti tra giugno e agosto. In particolare, nel 2019 c’è stato l’innesto di De Ligt, nel 2018 Cristiano Ronaldo e nel 2016 Gonzalo Higuain. In quasi ogni sessione di mercato estiva, i bianconeri sferrano un colpo da novanta per rinforzare anno dopo anno la propria rosa. Per quest’estate circolano già diversi nomi, le priorità sembrerebbero centrocampo e attacco. Fabio Paratici è ormai da settimane al lavoro per preparare gli acquisti del futuro e monitora ogni situazione per provare a sfruttare eventuali occasioni. Nel mirino dei bianconeri, secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, sembrerebbe esserci anche il campione del presente e del futuro, Kylian Mbappe.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, nuovo ‘caso’ nello spogliatoio | Sarri trema!

Mbappe-Juventus, il PSG non lo molla

Come riporta Marca.com, la lite degli ultimi giorni tra il campione del mondo della Francia e il tecnico Tuchel ha attirato l’attenzione di tutti i top club mondiali. Il Real Madrid avrebbe da subito messo nel mirino Mbappe, ma anche la Juventus sarebbe pronta a sfruttare eventuali occasioni. L’affare, però, risulta tutt’altro che semplice nonostante i rapporti incrinati tra l’attaccante e lo staff tecnico del PSG.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Milan, Conte in conferenza: “Ecco come sta Handanovic. Eriksen? Vi spiego…”

Sempre secondo quanto riporta la testata giornalistica spagnola, Leonardo e la dirigenza francese avrebbero deciso che non prenderanno nessuna offerta in considerazione per Mbappe. Il club vorrebbe provare a rinnovare il contratto, ma anche se non dovesse riuscirci sarebbe intenzionato a trattenere il francese fino alla scadenza (giugno 2022). La Juventus potrebbe continuare a seguire con interesse questa situazione, ma un addio del francese ad oggi sembrerebbe molto difficile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, annuncio ufficiale del Barcellona su de Ligt

Calciomercato Inter e Milan, derby dello scambio | Idea folle di Marotta

M.P.