Calciomercato Juventus, nuovo ‘caso’ nello spogliatoio | Sarri trema!

È stato ad un passo dal lasciare la Juventus durante l’ultimo calciomercato estivo, ma adesso Dybala sembra essere tornato al centro del progetto tecnico dei bianconeri. Il prossimo passo, secondo la dirigenza juventina, sarà quello del rinnovo di contratto. La strada, però, non sembra essere in discesa: c’è la volontà da entrambe le parti di continuare insieme, ma per adesso le esigenze del giocatore e della società non sembrano collimare.

Rinnovo Dybala-Juventus e il nodo legato ai diritti d’immagine

L’attuale stipendio di Paulo Dybala è di oltre 7 milioni di euro. Tanti, ma forse non così tanti per la dimensione del club e soprattutto del giocatore, che come detto negli ultimi mesi ha riacquisito la centralità nel progetto tecnico della Juventus. La volontà di entrambe le parti è quella di rinnovare, ma la dirigenza ha fretta: l’accordo con l’argentino, infatti, scadrà nel 2022, e presentarsi nel prossimo calciomercato con un giocatore come Dybala a cui mancheranno solo due anni di contratto rischia di essere un rischio troppo alto. La paura, in questi casi, si chiama svalutazione, e la Juventus non può permetterselo.

Il nodo più duro da scogliere in questo momento è legato ai diritti d’immagine. Diventati sempre più importanti nel calcio contemporaneo, i diritti legati allo sfruttamento dell’immagine pubblica di un giocatore possono rappresentare un problema non da poco al momento della stipulazione di un nuovo contratto. Nulla di allarmante per ora, perché entrambe le parti hanno il desiderio di continuare insieme.

Ma la Juventus dovrà andare incontro alle richieste di Dybala prima del finire della stagione, per non ritrovarsi con un giocatore scontento durante la finestra estiva di calciomercato.

