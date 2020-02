Calciomercato Juventus, annuncio ufficiale del Barcellona su de Ligt

Attenta Juventus, il Barcellona non molla la presa su de Ligt. Il team manager dei catalani Abidal ha parlato del difensore olandese.

“La decisione spetta sempre al giocatore”. Con questa frase Eric Abidal fa chiaramente capire quanto nel mercato di oggi ai calciatori spetti sempre l’ultima parola. Il team manager del Barcellona ne ha parlato in un’intervista rilasciata al ‘Mundo Deportivo’, sottolineando questo aspetto in merito al mancato arrivo di Matthijs de Ligt in Catalogna.

Calciomercato Juventus, Abidal su de Ligt: “Sua la decisione”

Una pista non tramontata. Il centrale classe 1999 è un nome che a Barcellona continua a piacere. E tanto. Il club catalano continua a sognare di ricomporre il tandem con de Jong che tanto bene ha fatto all’Ajax nel corso della scorsa stagione.

“Che cosa ha significato non poter acquistare de Ligt? Tu puoi incontrarti con un giocatore, parlarci, esporgli il progetto, ma la realtà è che l’ultima decisione spetterà sempre a lui perché poi può accettare o meno la tua proposta” ha dichiarato Abidal in merito al mancato arrivo del difensore olandese, che ha invece optato per la Juventus.

Calciomercato Juventus, il Barcellona non molla de Ligt

L’interesse per il difensore olandese da parte del club catalano non si placa. Ha aggiunto Abidal: “Oggi il ragazzo gioca in una grande squadra, non so se sta facendo bene, ma sicuramente con un giocatore come lui in rosa saremmo più forti. Questo però non cambia nulla. Bisogna rispettare la decisione del giocatore. Nel calcio è così, si è costretti a fare delle scelte”. I bianconeri sono avvisati: in estate non è da escludere un assalto dei catalani, ma è indubbio che la richiesta di Paratici non sarà inferiore agli 80 milioni.

