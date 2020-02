Il Manchester City si è catapultato sul forte calciatore che potrebbe essere di conseguenza ‘scippato’ all’Inter da Guardiola. Ecco di chi stiamo parlando.

Il Manchester City si è catapultato sul forte calciatore che potrebbe essere di conseguenza ‘scippato’ all’Inter di Conte. Ecco di chi stiamo parlando. I nerazzurri infatti stavano lavorando al gran colpo in estate, ma i Citizens sarebbero pronti a far saltare tutto puntando fortemente sul calciatore militante nella Serie A. Si tratta di un’operazione clamorosa, che sarebbe importantissima in chiave mercato. Ecco di cosa stiamo parlando.

Calciomercato Inter, Guardiola punta i tuoi gioielli

L’allenatore spagnolo non avrebbe messo nel mirino infatti il solo Lautaro Martinez, che resta un obiettivo vivo degli inglesi. L’ex Barcellona starebbe infatti pensando al forte centrocampista che tanto bene sta facendo dalla sua venuta in Italia e che sarebbe di conseguenza pronto al salto di qualità che permetterebbe a lui di avere una grande chance tra le mani, mentre al club inglese di rinforzarsi ulteriormente. Se quindi per Lautaro la strada sembra essere in salita, anche per la concorrenza del Barcellona per l’attaccante, diverso è il discorso per il centrocampista, su cui si potrebbe fiondare, riuscendo a portarlo nel proprio club.

Calciomercato Inter, il pericolo Citizens

Il Manchester City di Guardiola sarebbe pronto a fiondarsi sul talentuoso Luis Alberto della Lazio che è diventato ormai un punto fermo della Lazio. Si tratta di una trattativa pronta a nascere e che potrebbe cambiare naturalmente gli equilibri all’interno del campionato. In particolar modo, dopo che Marotta ha chiesto informazioni a Lotito per lo spagnolo, si andrebbe a creare una grande perdita proprio per la squadra allenata da Conte che non riuscirebbe ad assicurarsi un talento limpido del campionato nostrano. Insomma, duello di mercato alle porte? Vedremo. Intanto si parla anche di cifre con il Manchester City, stando a ‘Fichajes.com’, pronto a mettere sul piatto 60 milioni per assicurarsi il laziale.

G.S.