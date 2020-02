Le ultime di calciomercato Juventus aprono a un altro super colpo in stile Ronaldo. Ad agevolare i bianconeri potrebbe essere nientemeno che Leo Messi

Andrea Agnelli non ha fatto mistero circa l’intenzione sua e quindi della Juventus di piazzare un altro super colpo in stile Cristiano Ronaldo, magari nel prossimo calciomercato estivo. Il sogno del presidente bianconero sembra essere Kylian Mbappe, ma il campione francese parrebbe intenzionato a traslocare solo al Real Madrid in caso ovviamente di divorzio col Paris Saint-Germain. Proprio nel club dello sceicco ci sarebbe quella che potremmo definire l’alternativa al classe ’98, vale a dire Neymar.

Di un tentativo della Juve per il campione brasiliano, che non sta vivendo certo una stagione esaltante dopo un’estate tumultuosa in cui è stato molto vicino a tornare al Barcellona, se n’è già parlato alcuni mesi fa ed è possibile che ci sia stato molto più di un sondaggio da parte della dirigenza bianconera. Ma ‘O Ney’ può davvero approdare a Torino? L’operazione non sarebbe impossibile, ma legata innanzitutto all’addio di Cristiano Ronaldo dato che la società con a capo Exor non potrebbe certo sostenere il pagamento di due ingaggi monstre: da 31 milioni netti quello del portoghese, giovedì sera al Festival di Sanremo per assistere da vicino all’esibizione della sua Georgina che ha affiancato Amadeus nella conduzione, da 28 e qualcosa quello del brasiliano. Tutti e due sono legati contrattualmente ai rispettivi club fino al giugno 2022.

La partenza di CR7, che non sarebbe così assurda al di là delle certezze su una sua permanenza che vengono ormai date da qualche mese, non basterebbe comunque a mettere perlomeno un po’ in discesa l’affare. La seconda ‘condizione’ che, forse, ‘agevolerebbe’ davvero lo sbarco di Neymar alla Juve è rappresentata da Leo Messi. In Spagna, dopo l’uscita a dir poco infelice di Abidal che ha scatenato l’ira de ‘La Pulce’, buona parte dei media sostiene che l’argentino stia ora davvero riflettendo su un suo divorzio dal Barcellona al termine della stagione. Il fuoriclasse di Rosario, nel caso, potrebbe essere acquistato a costo zero dato che nel suo contratto c’è una sorta di clausola ‘di gratitudine’ – concessagli dai dirigenti all’ultimo rinnovo datato 2017 – che dà la possibilità a Messi di scegliere quando andare via dai blaugrana. Anche ‘gratis’, uno come lui potrebbero permetterselo in pochissimi considerato l’ingaggio da ben 40 milioni e passa al netto di sponsorizzazioni e così via. E tra questi ‘privilegiati’ c’è senz’altro il PSG. L’investimento per Messi, eventualmente straordinario per l’emiro sul piano dell’immagine a due anni scarsi dal Mondiale in Qatar, potrebbe essere ‘finanziato’ in parte dalla vendita, appunto, del ribelle Neymar. La Juve potrebbe prenderlo anche in prestito oneroso con obbligo di riscatto, con pagamento dilazionato in più anni.

