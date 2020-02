L’attesissima conferenza di Conte in vista di Inter-Milan di domani, tra dubbi, certezze di formazione, Eriksen e Ibrahimovic.

Conferenza attesissima quella di Antonio Conte, in vista del derby di domani contro il Milan. Diversi gli spunti interessanti, specialmente sulla formazione che i nerazzurri potranno presentare domani tra conferme e defezioni. Per primo, il possibile recupero di Handanovic: “Come sta? Come sapete ne parlerà lo staff medico. È giusto che ne parlino loro”. L’allenatore riflette poi sulle differenze tra questo derby e quello di andata: “La differenza è che all’andata eravamo all’inizio del campionato, alla quarta giornata. Nessuna delle due squadre sapeva che tipo di cammino si sarebbe prospettato. Il Milan aveva un altro allenatore”.

In seguito, un punto sulla possibile formazione di domani: c’è attesa infatti per capire come verrà impiegato Eriksen e se Conte ha intenzione di cambiare il modulo: “Siamo contenti di averlo preso. Ha precise caratteristiche, se lo abbiamo preso è perché sappiamo che può entrare nella nostra idea di gioco. Cercheremo di lavorare con lui, da un punto di vista offensivo e difensivo. È molto importante perché per lui è un mondo tutto nuovo. È giusto dargli tempo”.

Infine, Conte ha commentato la possibile indisponibilità di Ibrahimovic: “Penso sia giusto che nelle migliori partite tutti siano a disposizione. Ne usufruisce lo spettacolo. Stiamo parlando di un campione che ha portato esperienza e personalità nel Milan. Grande rispetto per lui, credo che sarà un’emozione forte da vivere per Ibrahimovic. Mi auguro sempre di trovare i migliori“.

