Calciomercato Inter e Juventus, duello a distanza | Si punta il centrale

Il gran colpo di mercato con il calciatore che potrebbe ben presto finire nel mirino di Juventus e Inter, fortemente interessate.

Il gran colpo di mercato con il calciatore che potrebbe ben presto finire nel mirino di Juventus e Inter, fortemente interessate. I due club infatti stanno puntando il difensore per andare a rinforzare la retroguardia che permetterebbe di fare un ulteriore salto di qualità a due squadra che vogliono non solo continuare a stare ai vertici del calcio italiano, ma anche puntare alla tanto agognata Champions League. Di conseguenza il nome avanzato è uno di quelli da non farsi scappare in vista della prossima stagione, che si prospetta già infuocata.

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, occhi in Spagna | Sacrificio per il colpo da oltre 100 milioni

Leggi anche —> Calciomercato, scambio di terzini | Juventus e Inter possono provarci

Calciomercato Juventus e Inter, il colpo in entrata

Il difensore di cui stiamo parlando è in scadenza di contratto e potrebbe dire ben presto addio al club d’appartenenza. Secondo quanto riportato infatti dal suo agente alla testata olandese Het Laatste Nieuws: “Non c’è ancora nessuno accordo per il rinnovo contrattuale. Noi lasciamo ogni porta aperta. C’è molto interesse per Jan per prenderlo a zero, ma anche il proprio club rimane un’opzione interessante per noi”. Da parte del calciatore c’è quindi la possibilità sia di poter restare nel suo quartier generale sia di poter andare via con la chance quindi di trasferirsi in Italia.

Leggi anche —> Calciomercato Inter, occasione in difesa | ‘Scippo’ alla Roma

Calciomercato Inter e Juventus, arriva il difensore

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, addio all’argentino | C’è il sostituto

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, Beckham lo porta a Miami | Non è Ronaldo!

Il difensore che dovrebbe arrivare è Vertonghen del Tottenham. Nonostante l’arrivo di Mourinho, l’esperto centrale non sarebbe ancora del tutto convinto della permanenza in Inghilterra e starebbe valutando ogni ipotesi vagliata per lui. Tra queste anche quella che vede la Juventus e l’Inter che sarebbero pronte a fiondarsi su di lui affinché possa rinforzare le rispettive rose. Si tratta quindi di un trasferimento di gran rilievo che se portato a termine, permetterebbe ai due club di avere in rosa un calciatore di assoluto livello.

Leggi anche —> Calciomercato Inter, Nainggolan: il Milan ci riprova! | I dettagli

Leggi anche —> Calciomercato Inter, intrigo Lautaro Martinez | Decide Pogba

Leggi anche –> Calciomercato Inter, sprint Marotta | Colpo a costo zero

Leggi anche —> Calciomercato Inter, Conte ‘trema’ | Rischio assalto a Lukaku!

G.S.