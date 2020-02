Oltre ad Icardi c’è Donnarumma nei desideri della Juventus per il calciomercato estivo. Nella mega operazione con PSG e Milan potrebbe rientrare anche Szczesny

Grandi manovre in casa Juventus per la prossima estate. La strada è stata tracciata anticipando l’ingaggio di Kulusevski, con lo svedese parcheggiato a Parma in attesa dello sbarco a luglio sotto la Mole. Un’operazione complessiva da 44 milioni di euro per il talento di proprietà dell’Atalanta, cifra di poco inferiore alla richiesta del Milan per Gianluigi Donnarumma. Il portiere rossonero e della Nazionale è da tempi non sospetti nei radar di Paratici, che potrebbe affondare il colpo in estate nonostante la presenza di un elemento affidabile tra i pali come Szczesny.

Il rinnovo tra Donnarumma (in scadenza nel 2021) e il Milan appare ad oggi una possibilità remota, con il classe ’99 che preferirebbe restare in Italia in caso di addio al ‘Diavolo’. L’estremo difensore sceglierebbe la Juve e non il Paris Saint-Germain, altra serie contendente al suo cartellino. La ‘Vecchia Signora’ però resterebbe in vantaggio nella corsa a Donnarumma, in virtù anche degli ottimi uffici con l’agente Mino Raiola. Un affare intorno ai 50 milioni di euro, con il portiere di Castellammare di Stabia che andrebbe a sottoscrivere un contratto pluriennale con i campioni d’Italia da almeno 8 milioni a stagione.

Calciomercato Juventus, Szczesny al PSG: parte l’assalto per Icardi e Donnarumma

La trattativa per Donnarumma può intrecciarsi a filo doppio anche in previsione di un possibile arrivo a Torino di Mauro Icardi, altro obiettivo in cima alla lista della dirigenza della Continassa per la prossima estate. Il PSG non è convinto di confermare in rosa il bomber argentino, ma potrebbe comunque riscattarlo dall’Inter per poi cederlo ai bianconeri. In cambio la Juventus inserirebbe nella trattativa Szczesny, di troppo nello spogliatoio di Sarri con l’eventuale acquisto di Donnarumma.

Il Dt dei parigini Leonardo avrebbe così trovato un altro profilo di livello tra i pali sfumato Donnarumma, garantendosi anche un assegno di circa 40-45 milioni di euro oltre al nazionale polacco. Icardi verrebbe valutato una decina di milioni in più rispetto ai 70 del riscatto, per una mega operazione che vedrebbe protagonisti così anche Donnarumma e Szczesny. E che, oltre a Juventus e PSG, andrebbe a soddisfare pure il Milan, che registrerebbe una plusvalenza record.

G.M.