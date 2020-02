Calciomercato Juventus, la sconfitta col Verona pesa tantissimo e può aprire scenari clamorosi: in bilico il destino di Sarri e non solo

Al ‘Bentegodi’, la Juventus ha incassato la sua terza sconfitta in campionato. L’1-2 contro il Verona può far arrivare a contatto Inter e Lazio, in un torneo in cui il dominio bianconero è seriamente messo in discussione. Altra prova poco convincente dei bianconeri, che hanno fatto la partita solo a sprazzi e, addirittura, hanno subito la rimonta gialloblu’ proprio quando, dopo il gol di Cristiano Ronaldo, sembravano in pieno controllo della gara. Gli uomini di Juric hanno meritato il successo e aperto interrogativi inquietanti sul ciclo bianconero con Sarri in panchina.

Calciomercato Juventus, Sarri sotto accusa: gli scenari

Il gioco scintillante promesso con l’arrivo dell’ex allenatore del Napoli si è visto solamente in poche occasioni. Una Juve che sembra molto più simile a quella del passato, per qualità espressa, ma anche molto più fragile. I bianconeri sono ancora padroni del loro destino, ma di certo, per adesso, Sarri non ha ancora conquistato i cuori dell’ambiente, anzi. Tifoseria furiosa dopo una sconfitta che di fatto riapre il campionato e che non perdonerebbe al tecnico un fallimento, nell’anno in cui l’obiettivo è vincere tutto. Juve chiamata a riconfermarsi in campionato e a tentare l’assalto alla Champions, ma sotto accusa è anche il mercato condotto da Paratici. Il dirigente non avrebbe messo a disposizione di Sarri una squadra in linea con il tipo di gioco proposto, soprattutto a centrocampo dove si fatica a trovare fluidità di circolazione di palla.

Calciomercato Juventus, ritorna il sogno Zidane

A fine stagione, in caso di risultati deludenti in campionato e/o in Europa, sia Sarri che Paratici potrebbero clamorosamente saltare. In lizza, per la sostituzione dell’attuale allenatore bianconero, potrebbe esserci Zidane, rimasto da sempre un pallino del presidente Agnelli. A lui, per il quale da tifoso il numero uno bianconero stravedeva come giocatore, potrebbe affidarsi per la prossima stagione. Occhi puntati sulla Spagna, per capire come si evolverà la stagione del Real Madrid per sognare un grande ritorno.

