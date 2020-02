Le ultime di calciomercato Juventus si focalizzano sul futuro di Szczesny con l’eventuale approdo in bianconero dal Milan di Gigio Donnarumma

Non è un mistero, la Juventus è al lavoro con Mino Raiola per Gigio Donnarumma. Il portiere del Milan ha il contratto in scadenza nel giugno 2021 e al momento le possibilità di un rinnovo sono scarse dato che il suo stipendio da 6 milioni di euro netti a stagione è considerato troppo elevato da Elliott che da un anno e mezzo è al timone del club rossonero. Stando ai rumors la cessione del classe ’99 nel prossimo calciomercato estivo potrebbe essere scongiurata solo nel caso in cui dovesse avvenire un cambio di proprietà, con l’uscita di scena del fondo statunitense di Paul Singer.

Calciomercato Juventus, doppia offerta al Milan per Donnarumma

A quanto pare Paratici è pronto a garantire a Donnarumma un contratto quinquennale da ben 9 milioni l’anno, una proposta importante al netto delle commissioni per il sopracitato Raiola che ovviamente sta spingendo per questa operazione. Al Milan, invece, potrebbero essere offerti tra i 40 e i 50 milioni di euro, o in alternativa la metà più una contropartita tecnica. In tal caso occhio a Federico Bernardeschi, nome già discusso coi rossoneri a gennaio per un eventuale scambio con Paqueta, ma pure a Wojciech Szczesny.

Calciomercato Juventus, Szczesny tra Milan e ritorno in Premier

Il portiere polacco, pure lui in scadenza nel 2021, sarebbe ‘costretto’ ad andar via da Torino con l’arrivo di Donnarumma. Oltre al Milan, che si dovrebbe comunque far carico del suo ingaggio da 4 milioni netti, per Szczesny possibile ‘chiamata’ dalla Premier League dove ha già militato difendendo la porta dell’Arsenal. Per il quasi 30enne nativo di Varsavia potrebbero infatti farsi sotto ben due top club inglesi: il Tottenham di José Mourinho alle prese con il post Lloris, e il Manchester United visto che nemmeno in Inghilterra sono certi della permanenza ad ‘Old Trafford’ dello spagnolo De Gea, sul quale c’è il PSG. Tra i 30 e i 40 milioni di euro la cifra che potrebbe chiedere la Juventus.

