Nel 2020, il Milan ha cambiato volto e punta con decisione alla risalita in classifica. I rossoneri, dopo una prima parte di stagione sottotono, con Ibrahimovic hanno riacceso l’entusiasmo. Questa sera, nel derby contro l’Inter, il Diavolo proverà a legittimare le proprie ambizioni europee. Un piazzamento nelle coppe sarebbe fondamentale per rilanciare il progetto e dare corpo alle aspettative di ritorno ai fasti del passato. I dirigenti Maldini, Boban e Massara sono al lavoro per realizzare grandi acquisti in estate.

Calciomercato Milan, può tornare anche Thiago Silva

Dopo quello di Ibrahimovic, in particolare, i dirigenti cullano il sogno del grande ritorno di Thiago Silva, colonna difensiva del Milan che fu. Il centrale brasiliano è in scadenza di contratto con il Psg a giugno e al momento non sembrano esserci particolari spiragli per il rinnovo. Paulo Tonietto, agente del giocatore, ha confessato l’apertura al possibile grande ritorno a ‘Milancafè24’. Niente di specifico, ma un ‘tutto è possibile’, unito alla conferma del grande affetto nutrito da Thiago Silva nei confronti dei colori rossoneri, che fa sognare la tifoseria. Dal difensore brasiliano si potrebbe ripartire per costruire una grande squadra, finalmente in grado di essere competitiva di nuovo in campionato per i primi posti e per essere protagonista anche in Europa. Sviluppi da seguire con grande attenzione nei prossimi mesi, il calciomercato potrebbe regalare un’altra grande storia.

