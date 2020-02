Il futuro di Nainggolan è incerto. Il Cagliari vorrebbe trattenerlo, ma il belga potrebbe gradire una destinazione clamorosa.

Radja Nainggolan si avvicina ai 32 anni, ma nonostante ciò è ancora quel calciatore in grado di fare la differenza in ogni squadra. Il centrocampista belga sta vivendo un’ottima stagione a Cagliari: nei primi sei mesi ha già segnato 5 reti e potrebbe provare a battere il suo record personale di 11 gol in un campionato. I sardi vorrebbero trattenerlo anche dopo la scadenza del prestito che è prevista per giugno, ma una volta rientrato all’Inter il calciatore potrebbe fare altre scelte. Dall’altra parte la società nerazzurra punta a disfarsene a titolo definitivo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, occhi in Spagna | Sacrificio per il colpo da oltre 100 milioni

Milan-Nainggolan, ipotesi rossonera per il futuro del belga

Tra le squadre interessate a Radja Nainggolan potrebbe esserci il Milan. Il belga gradirebbe questa destinazione, visto che gli permetterebbe di dimostrare ai nerazzurri che non è un giocatore finito ai massimi livelli. Il Milan vuole fare un salto di qualità importante a centrocampo e l’identikit del ‘Ninja’, per il quale ci ha già provato nei mesi scorsi e forse nuovamente a gennaio, sarebbe l’ideale. Il calciatore avrebbe mille motivi per dare il meglio di sé, anche per una sorta di vendetta contro l’Inter che lo ha ceduto l’estate scorsa e vorrà farlo nuovamente a giugno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio all’argentino | C’è il sostituto

Il belga ha un contratto con i nerazzurri fino al giugno 2022, ma Beppe Marotta potrebbe provare a cederlo ai cugini del Milan con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato sui 18-20 milioni, in modo da non registrare a bilancio una minusvalenza. La società gestita da Suning potrebbe chiedere di legare l’obbligo d’acquisto in caso di qualificazione alla Champions League dei rossoneri, che a loro volta potrebbero preferire di far scattare l’obbligo all’ottavo gol.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, intrigo Lautaro Martinez | Decide Pogba

Calciomercato Juventus, Beckham lo porta a Miami | Non è Ronaldo!

M.P.