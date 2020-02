Calciomercato Juventus, addio Sarri | Agnelli prepara il colpo

Gli ultimi risultati negativi in casa Juventus hanno portato malumori su Maurizio Sarri: la sua panchina traballa, assalto decisivo per il sostituto

Maurizio Sarri continua a stare al centro di numerose polemiche dopo gli ultimi risultati negativi rimediati in campionato. Le due sconfitte in trasferta contro Napoli e Verona hanno riportato grossi malumori in casa Juventus. Ma non solo: anche alcune dichiarazioni dell’allenatore toscano hanno fatto storcere il naso a tutto l’ambiente bianconero. Ora il suo futuro è sempre più in bilico: tutto ruota intorno ai risultati che riuscirà a collezionare nelle prossime partite decisive tra Serie A, Coppa Italia e Champions League, l’obiettivo numero uno della società torinese.

Calciomercato Juventus, tutto su Guardiola

Come svelato dal tabloid britannico “The Sun” la Juventus farebbe di tutto per convincere il manager catalano del Manchester City, Pep Guardiola, in vista della prossima stagione. Nonostante Sarri sia arrivato da pochi mesi la stessa società bianconera darebbe a giugno l’assalto decisivo all’ex Barcellona. Già in estate c’è stato un forte interessamento da parte del presidente Agnelli per lo stesso allenatore spagnolo. Il numero uno del club bianconero penserebbe proprio a lui per cercare di conquistare la Champions League, che manca a Torino dal 1996. Inoltre, Agnelli potrebbe accontentare le richieste economiche del manager con il primo colpo di mercato che potrebbe essere Virgil van Dijk del Liverpool.

Dal canto suo Pep Guardiola, che percepisce circa 23 milioni di euro, starebbe pensando di continuare la sua avventura con il Manchester City per la quinta stagione. Un suo addio non sembra così facile, ma la Juventus ci proverà con tutte le proprie forze. Una persona molto vicina alle dinamiche di casa bianconera ha dichiarato come riporta “The Sun”: “Andrea non ha mai nascosto il suo interesse per Guardiola. Il presidente pensa che Guardiola verrà in Italia quando sarà il momento di lasciare l’Inghilterra. La domanda è se questo è il momento, ma farà tutto il possibile per renderlo possibile”. Pep è il sogno nel cassetto di Agnelli già da tempo: i prossimi mesi saranno davvero decisivi.

