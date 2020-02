Calciomercato Inter, c’è il colpo in attacco | Le cifre dell’accordo

L’Inter non si ferma e programma già quella che sarà la prossima stagione con un gran colpo in canna. Ecco chi è pronto ad arrivare per l’attacco.

L’Inter non si ferma e programma già quella che sarà la prossima stagione con un gran colpo in canna. Ecco chi è pronto ad arrivare per l’attacco. I nerazzurri infatti dopo il derby vinto e la vetta agganciata, sarebbero pronti a fiondarsi sul mercato per portare a casa il forte calciatore. Per trovare l’accordo però ci sarà bisogno di un gran lavoro da parte di Marotta e Ausilio, affinché si riesca a battere la concorrenza dei vari club che si fionderanno sull’esperto attaccante.

Calciomercato Inter, il colpo per l’attacco

Il vice-Lukaku infatti nella sessione invernale del mercato non è arrivato, nonostante fossero numerosi i calciatori accostati alla squadra allenata da Conte. Nessuna delle trattative è stata però portata a termine, anzi, il Napoli è riuscito a soffiare al club milanese Petagna, attaccante che avrebbe fatto comodo al club meneghino per la seconda parte di stagione. Ecco quindi che la squadra nerazzurra vuole prevenirsi per l’estate e studia la giusta strategia per portare il forte calciatore a Milano. Ecco di chi stiamo parlando.

Calciomercato Inter, arriva l’attaccante

Proprio dal Napoli potrebbe arrivare l’attaccante tanto atteso. I partenopei infatti hanno un Mertens in scadenza di contratto e che non vive sicuramente un momento felice all’ombra del Vesuvio. L’azzurro è fortemente in bilico e potrebbe andar via alla conclusione della stagione. Su di lui non c’è però solo la squadra interista, bensì numerosi club tra cui anche il Chelsea. Allora Marotta vuole muoversi con netto anticipo rispetto agli avversari per ‘scipparlo’ alla concorrenza. La vera fortuna è non dover trattare col Napoli, ma direttamente col calciatore visto che in ogni caso arriverà a zero. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si potrebbe chiudere con un biennale a 10 milioni di euro, con la possibilità per il calciatore di avere uno stipendio da ‘top’ nonostante l’età avanzata.

