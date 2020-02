Calciomercato Juventus, svolta Pogba | C’è l’offerta!

Pogba resta il sogno di casa Juventus, in estate possibile assalto al Manchester United: nell’affare può essere inserito un top player.

Arrivato in estate a parametro zero, Aaron Ramsey non ha fino ad ora convinto in maglia bianconera. Sarri ha provato a schierarlo sia come trequartista che come mezz’ala nel 4-3-1-2 del tecnico toscano, ma in entrambi i ruoli il centrocampista gallese non sembra essersi espresso al massimo. Le belle prestazioni fatte vedere con la maglia dell’Arsenal sembrano un ricordo e non è escluso che il giocatore possa lasciare Torino già la prossima estate.

Calciomercato Juventus, assalto a Pogba

Il sogno per l’estate per il club bianconero resta sempre Paul Pogba. Il centrocampista francese è ormai in rotta con il Manchester United e il suo agente Mino Raiola è già al lavoro per far sì che il classe 1993 dica (nuovamente) addio ai ‘Red Devils’.

La richiesta del Manchester United potrebbe però diminuire notevolmente. Dall’Inghilterra sottolineano che, per mancanza di offerte, il giocatore di origini guineane potrebbe partire per poco più di 60 milioni di euro. Un super sconto di cui potrebbero approfittarne soprattutto Juventus e Real Madrid, le due società maggiormente interessate al nazionale francese.

Calciomercato Juventus, affare Pogba: scambio con Ramsey

La Juventus potrebbe però giocarsi un’ulteriore carta per convincere il Manchester United. E questa carta potrebbe essere proprio Aaron Ramsey. Il gallese, che come detto non ha fino ad ora convinto in bianconero, potrebbe tornare in Premier League, dove resta un profilo gradito da tantissimi club. Tra questi il Manchester United stesso, che sarebbe ben felice di averlo in rosa.

Ecco allora che la dirigenza bianconera potrebbe lavorare ad un possibile scambio di cartellini con un conguaglio economico in favore della società inglese, che non supererebbe però i 50 milioni di euro.

