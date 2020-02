Calciomercato Juventus, top player dal Barcellona | Scenario clamoroso!

La Juventus starebbe già programmando la prossima stagione cercando di anticipare le big d’Europa: possibile assalto visto il malcontento del top player

Il calciomercato non dorme mai. La Juventus, come le altre big d’Italia e d’Europa, sarebbe già pensando alla prossima stagione per rinforzare la rosa bianconera con innesti di prima fascia. Il club bianconero potrebbe anche approfittare delle situazioni poco chiare dei giocatori scontenti nei rispettivi club. A Barcellona è scoppiata una nuova bomba.

Calciomercato Juventus, Pique l’idea folle per la difesa

L’esperto centrale blaugrana, Gerard Pique, ha lanciato un messaggio su Twitter sconvolto dallo scandalo I3 Ventures. Nelle ore precedenti lo stesso difensore spagnolo aveva incontrato il presidente Bartomeu insieme agli altri capitani: la versione del numero uno del club catalano non avrebbe soddisfatto Pique. Lo stesso centrale ha definito “marionetta” il giornalista di ‘Barça TV’ Marçal Lorente che aveva svelato: “Conosco l’ambiente del Barça e il carattere dei soci culé, fortunatamente sempre meno manipolabili e più intelligenti, sanno identificare perfettamente chi vuole arrivare al club per utilizzarlo per i suoi interessi mediatici, politici, ed economici”.

All’età di 33 Pique potrebbe così cambiare aria dopo le tante stagioni entusiasmanti con la maglia del Barcellona. Alcuni intermediari stanno sondando il mercato e alcune cosiddette ‘piste’, tra queste una che conduce alla Juventus. Ricordiamo che finora lo spagnolo ha collezionato ben 2593 minuti trovando la via del gol soltanto in un’occasione.

Pique, un giocatore-chiave del Barcellona che può anche fare le valigie in vista della prossima estate. Paratici, Nedved e soprattutto Andrea Agnelli potrebbero farci più di un pensierino, sfruttando anche gli ottimi rapporti con il club azulgrana.

