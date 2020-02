Calciomercato Milan, piomba il top club | C’è il blitz

Il Milan pensa già al prossimo calciomercato e guarda in Bundesliga: per il giocatore, però, c’è da battere la concorrenza del Liverpool.

L’estate è ancora lontana ma i club pensano già ai possibili rinforzi. Tra questi, potrebbe esserci un attaccante per il Milan, che però deve battere la concorrenza del Liverpool. Il giocatore in questione è Milot Rashica, attaccante esterno del Werder Brema. Il suo nome in ottica rossoneri non è certo una novità, ma l’inserimento del club inglese potrebbe complicare (e molto) i piani di Boban e Maldini.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, asse con Pastorello | Colpo dalla rivale scudetto

Calciomercato Milan, la situazione su Rashica

Rashica è un classe 1996, di nazionalità kosovara, che gioca da attaccante esterno o centrale nel Werder Brema. La sua stagione, al contrario di quella del club tedesco, è stata molto positiva, avendo siglato già sette gol e tre assist. Come detto Rashica è un giocatore polivalente, destro naturale di piede ma che preferisce giocare sulla sinistra. La sua partenza, specialmente per la posizione in classifica del Werder (che rischia seriamente la retrocessione) sembra cosa scontata. E il Liverpool fa sul serio. I Reds, come riportato dal quotidiano tedesco Bild, potrebbero decidere di versare nelle casse del Werder la somma per la clausola rescissoria, pari a 38 milioni di euro, ma per il Milan c’è ancora speranza, e si chiama Timo Werner. La squadra di Klopp sta infatti pensando anche all’attaccante del Lipsia per l’estate. Il prezzo per il tedesco si aggira attorno ai 60 milioni, ed è difficile ipotizzare che il Liverpool possa acquistare entrambi i giocatori, anche per un problema di spazi all’interno della rosa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, top player dal Barcellona | Scenario clamoroso!

Quindi se i Reds decidessero di virare su Werner, la strada che porterebbe Rashica a Milano sarebbe in discesa. Inoltre, se il Werder retrocedesse, ci sarebbe la possibilità di acquistarlo anche ad una cifra inferiore dei 38 milioni richiesti. Il calciomercato è ancora lontano, ma Liverpool e Milan si danno già battaglia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, nuovo ‘caso’ al PSG | La Juventus può approfittarne!

G.N.