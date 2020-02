Le ultime di calciomercato danno Allegri potenziale nuovo allenatore del Chelsea qualora a giugno andasse via Lampard. Il livornese potrebbe portarsi dietro un suo ‘pupillo’ ora alla Juventus, con possibile scambio tra i due club.

Altro che ritorno alla Juventus o al Milan, il futuro di Allegri potrebbe essere in Inghilterra. Fino ad oggi si è parlato con insistenza solo del Manchester United come club candidato ad affidare la propria guida tecnica al livornese, adesso invece è spuntata fuori anche la pista che conduce alla panchina del Chelsea. Già perché alcuni tabloid inglesi danno Lampard a rischio esonero alla fine della stagione: a pesare sulla posizione dell’inglese la sua cattiva gestione di Kepa che rischia di far perdere valore al cartellino del portiere che per ora è quello costato di più nella storia del calcio.

Calciomercato Juventus, Allegri al Chelsea può portare a uno scambio

L’agente di Allegri, Giovanni Branchini, ha confermato a ‘Gr Parlamento’ che il suo assistito potrebbe ripartire da una società straniera: “Sta vivendo bene l’anno sabbatico, voleva tirare il fiato dopo l’addio amichevole con la Juventus. Si sta ricaricando per preparare nuove avventure. Potrebbe esserci una predilizione per l’estero, ma al momento non è stato ancora deciso nulla. Non ci sono trattative o piccoli accordi, si attende la fase decisiva dell’annata per vedere quale panchina si libera”.

Abramovich lo stima da tempo e a lui può davvero affidare l’ennesimo rilancio del Chelsea. Il classe ’67 potrebbe chiedere subito un terzino capace di agire su entrambe le fasce, in particolare su quella di destra dove i ‘Blues’ hanno solo il ventenne James come alternativa all’esperto e capitano Azpilicueta. Nello specifico il ‘fedelissimo’ De Sciglio, che già lo ha seguito dal Milan alla Juve e che per i bianconeri è tutt’altro che intoccabile come conferma lo scambio di calciomercato poi saltato con Kurzawa del PSG.

La Juventus dovrebbe valutare De Sciglio, 27 anni lo scorso ottobre e rappresentato dallo stesso agente di Allegri, circa 10 milioni di euro. Paratici potrebbe approfittare dell’eventuale interesse dei londinesi formulando una controproposta: il cartellino del classe ’92 milanese in cambio di Emerson Palmieri, obiettivo da tempo del club di Agnelli, con l’aggiunta di una quindicina di milioni di euro in favore ovviamente del Chelsea.

