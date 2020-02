Il campione del PSG è scontento per come è stato gestito nelle ultime settimane e critica la situazione in zona mista. Non si esclude una partenza in estate

È tornata la Champions League e sono ritornate le notti più belle del calcio. La prima serata ha visto subito due grandi partite nella quale il fattore casa è stato decisivo. L’Atletico Madrid ha steso il Liverpool per 1-0 mentre il Borussia Dortmund si è imposto sul PSG per 2-1. Nei francesi ha segnato Neymar, assente nelle ultime partite per infortunio. Lo stesso brasiliano, però, è stato piuttosto polemico per come è stato trattato in queste giornate e, come Mbappe qualche settimana fa, ha mostrato il suo disappunto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, top player dal Barcellona | Scenario clamoroso!

Juventus, occhio a Neymar: dichiarazioni contro il PSG

Dopo la partita di Dortmund, Neymar ha parlato in zona mista e non le ha mandate a dire: “È difficile rimanere quattro partite senza giocare. Sfortunatamente, non è stata una mia scelta, hanno fatto tutto il club e i medici – dice il brasiliano -. Loro hanno preso questa decisione, ma non mi è piaciuta. Ne abbiamo discusso molto, mi sentivo bene e volevo giocare, ma il club aveva paura e alla fine sono stato io a soffrire“.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, asse con Pastorello | Colpo dalla rivale scudetto

C’è dunque una nuova problematica per il PSG, che in estate potrebbe anche perdere uno dei suoi elementi più importanti. Eventualmente, se la situazione dovesse peggiorare, potrebbe farci un pensierino anche la Juventus che è stata più volte accostata ai big in partenza nella prossima estate.

Per i bianconeri si parla tanto di Pogba e l’impressione è quella che arrivi un colpo importante a giugno, ma non è escluso che magari il rinforzo venga fatto in attacco piuttosto che a centrocampo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, assalto a Higuain | C’è la super offerta

Calciomercato Juventus, UFFICIALE: cessione definitiva e tesoretto!